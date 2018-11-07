Алексей Дюмин: Квартиры для переселенцев из аварийного жилья должны быть предоставлены точно в срок!

В Тульской области за счет регионального бюджета куплено 267 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Когда новоселы получат свои квартиры?

7 ноября 2018 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил новоселов, получивших квартиру по региональной программе переселения из аварийного жилья.

Вопрос переселения граждан из аварийного жилья для Тульской области очень животрепещущий. Мы много лет занимали лидирующие позиции в ЦФО по количеству аварийного жилья. 5-летняя федеральная программа переселения позволила значительно улучшить ситуацию.

– В 2017 году эта программа была успешно завершена. Но мы решили продолжить ее на региональном уровне, – пояснил Алексей Дюмин. – Из бюджета Тульской области выделено 500 млн рублей, чтобы поэтапно продолжать переселять туляков из аварийного жилья.

В региональную программу переселения вошли четыре муниципальных образования – Тула, Новомосковск, Суворов и Киреевский район. С учетом того, что областной центр участвовал только в первом этапе федеральной программы переселения, Туле предоставили больше региональных преференций. На 2018 год в программу расселения в Туле включено 32 аварийных многоквартирных дома, 273 жилых помещения, где проживают 740 человек.

Анна Юрьевна раньше жила в доме № 25 на ул. Бундурина в Туле.

– Дому больше ста лет, фундамент уже разрушен, сам дом деревянный и без удобств – ни ванны, ни горячей воды. Да и электричество с перебоями – пробки все время вылетали. Мы жили в коммунальной квартире в этом старом доме с 1998 года. И вот в июне 2018 года стали счастливыми обладателями новой 76-метровой 3-комнатной квартиры на 16 этаже новостройки на ул. Генерала Маргелова. Мы – я, моя мама и мой ребенок – просто счастливы!

По словам Анны Юрьевны, квартира сдана с хорошим ремонтом, укомплектована сантехникой, в ванной и на кухне выложена плитка.

– В принципе можно заезжать и жить прямо сейчас, но мы планируем отметить новоселье в Новый год, хотим купить новую мебель, – поделилась планами счастливая Анна.

– Дом, в котором администрация выкупила у застройщика 8 квартир с отделкой, был построен компанией «Витесс». Это ЖК «Кристалл» с современной котельной, – пояснила министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко.

– А что с инфраструктурой в этом районе? И с транспортом? – поинтересовался губернатор.

По словам Евгения Авилова, в этом районе строят дома еще две компании. «Ин Групп» строит четыре 22-этажных дома, два из которых уже сданы, а два введут в эксплуатацию к концу 2018 года. Компания «Вертикаль» возводит 15-этажный дом, срок сдачи 2020 год. Здесь построена новая школа и есть два детских садика.

– Мы включили этот район в транспортную схему города. В 2019 году мы, скорее всего, усилим 62-й маршрут либо дополнительными автобусами, либо новым маршрутом, – пояснил Евгений Авилов.

Глава администрации уточнил, что готов проект уширения проспекта Ленина. В следующем году администрация приступит к его реализации.

Алексей Дюмин обратил внимание Евгения Авилова, что в Туле из 196 приобретенных администрацией квартир жителям предоставили только 9:

– Квартиры должны быть предоставлены людям в полном объеме в обозначенные сроки. Возьмите это на личный контроль. И обеспечьте снос расселенных аварийных домов

Евгений Авилов пояснил, что на 2018 год заключено 16 муниципальных контрактов на приобретение всех квартир. Существует очередность сдачи домов в эксплуатацию. Часть будет построена в этом году, часть достроят в следующем. Контракт рассчитан до июля 2019 года.

Так, у застройщика ООО «Компания ВИТЭСС» приобретено 8 квартир на ул. Генерала Маргелова, все они переданы жителям.

У застройщика «Ин-Групп» приобретено 67 квартир в микрорайоне Левобережный. Уже передано 12 квартир, оставшиеся 55 передадут до конца 2018 года.

У застройщика ЗАО «Внешстрой» будет приобретено 108 квартир в микрорайоне Скуратовский до конца 2018 года.

У застройщика АО «Инвестиционно-строительная компания» 8 квартир в ЖК « Александровский парк» будут приобретены до конца 2018 года.

У компании «Баал-Логистик» планируется приобрести 5 квартир на ул. Дружбы до конца 2018 года.

– Завершить расселение из аварийных домов по региональной программе планируем до июня следующего года, а снос аварийных домов – до осени 2019 года, – добавил Евгений Авилов.

Что касается других муниципалитетов, то по региональной программе переселения в 2018 году в Тульской области выкуплено 267 квартир для переселения.

– Сейчас идет процедура передачи квартир от застройщиков муниципалитетам, в передовиках – Киреевский район, – добавила Элеонора Шевченко.

- Недавно Президент России Владимир Путин принял решение, что программа переселения граждан из аварийного жилья будет продолжена на федеральном уровне. И теперь задача правительства Тульской области – войти в программу и получить софинансирование из федерального бюджета, - сообщил губернатор региона.

Алексея Дюмина у подъезда поджидали жительницы ЖК «Кристалл» Екатерина Паркура и Светлана Эрленбуш.

Женщины просили сделать «лежачих» полицейских на дороге, лесенку к детской площадке и разобраться с бесхозной площадкой рядом с домом №5-А по ул. Генерала Маргелова.

Глава региона дал поручение Евгению Авилова разобраться в ситуации и устранить недоработки.

Следующая точка губернаторского контроля - строительная площадка в поселке Варваровка. Здесь до сих пор решены не все проблемы с дольщиками.

– С этим объектом мы нашли нестандартное решение. Нашли инвестора, который выкупил квартиры у 30 дольщиков, которые оказались в сложной жизненной ситуации, – пояснил глава региона.

– В октябре 2018 года компания-застройщик признана банкротом, начат процесс ее ликвидации, – сообщил начальник инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору Тульской области Сергей Гончаров. – Работу ведет конкурсный управляющий. Все оставшиеся дольщики на объекте заявляют свои требования в реестр кредиторов. В дальнейшем будет приниматься решение либо о достройке объекта, либо о его продаже заинтересованным инвесторам.

Алексей Дюмин поручил Сергею Гончарову обеспечить сопровождение оставшихся дольщиков в процессе банкротства компании:

– Для решения проблемы недостроя необходимо активнее работать с потенциальными инвесторами, предлагать им площадки. Недостроев в городе быть не должно, - подчеркнул губернатор.

Жители окрестных домов обступили губернатора и пожаловались ему на отсутствие уличного освещения, тротуаров, лавочек и урн.

Как пояснил Евгений Авилов, этот микрорайон вошел в программу «Формирование городской комфортной среды» на 2019 год. В следующем году эта территория будет благоустроена – обещал глава администрации.

Он также рассказал, что в микрорайоне ведется большая работа по развитию, в том числе, коммунальных сетей. Была построена станция канализования, проложена система канализации, водопровод. Поселок Скуратово обеспечен водой. В микрорайоне ведется активная застройка, в том числе, под переселение жителей из аварийного жилья. Социальный запрос от туляков на этот микрорайон есть. Аварийные бараки еще сохранились, но люди хотят остаться жить в этом микрорайоне. До 2015 года в Скуратово под переселение ввели 16,5 тысяч квадратных метров нового жилья.