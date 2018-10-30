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Тульские бойцы выступили на первенстве России по ММА

Тульские бойцы выступили на первенстве России по ММА

Соревнования среди юношей в возрасте 14-15 лет прошли в Тольятти.

С 25 по 28 октября в Тольятти прошло Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди подростков 14-15 лет. На соревнованиях выступили 175 сильнейших спортсменов со всей страны.

Сборная команда тульской области была представлена шестью спортсменами из киреевской ДЮСШ, клубов «Гладиатор» и «Магура». Все туляки смогли пройти первый круг соревнований.

По итогам поединков третье призовое место досталось Сергею Полякову из Киревска. Пятое место занял туляк Денис Цой. Готовили спортсменов Юрий Ефремов, Андрей Рюмшин, Олег Колодкин и Илья Герасименко.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +5
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