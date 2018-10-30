Где в Туле не будет электричества 31 октября
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых отключениях.
С 9 до 17 часов профилактические работы пройдут по следующим адресам:
- ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103,
- п. Рудаково: ул. Победы, 3-а-35,
- ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9,
- ул. Советская, 11, 6/2,
- ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- ул. Кирова, 1-16,
- ул. Трудовая, 1-9,
- ул. Тульского Рабочего полка, 2-18 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
- ул. Серебровская, 1-23,
- ул. Болдина, 9, 13, 14, 15,16,
- ул. Шота Руставели, 2-12, 1-17,
- ул. Короленко, 1, 3,
- ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8,
- ул. Железнодорожная, 26, 26-а, 27, 27-а, 28, 28-а, 29, 30, 31,
- ул. Герцена, 144, 201,
- пер. Кирпичный, 21, 23, 25, 27,
- ул. Н. Руднева, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.),
- 3-й Южный пр-д, 1-16,
- пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26,
- 1-й Городской пр-д, 1-17,
- ул. Станиславского, 21, 15, 17, 19, 27.
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