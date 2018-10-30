Кадр из видео Главного управления Росгвардии по Москве
В Москве сотрудники Росгвардии спасли туляка из загоревшейся машины: видео
Патрульный экипаж вытащил 55-летнего мужчину из «Форда» за считанные секунды до того, как автомобиль воспламенился.
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при патрулировании заметили припаркованный у обочины Ford Mondeo, из-под капота которого шел густой дым.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, водитель иномарки спал в салоне. Стражи порядка вытащили 55-летнего жителя Тульской области из машины за считанные секунды до того, как машина вспыхнула.
До приезда пожарных потушить огонь не удалось. В результате происшествия иномарка почти полностью сгорела.
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