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В Москве сотрудники Росгвардии спасли туляка из загоревшейся машины: видео
Кадр из видео Главного управления Росгвардии по Москве

В Москве сотрудники Росгвардии спасли туляка из загоревшейся машины: видео

Патрульный экипаж вытащил 55-летнего мужчину из «Форда» за считанные секунды до того, как автомобиль воспламенился.

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при патрулировании заметили припаркованный у обочины Ford Mondeo, из-под капота которого шел густой дым.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, водитель иномарки спал в салоне. Стражи порядка вытащили 55-летнего жителя Тульской области из машины за считанные секунды до того, как машина вспыхнула.

До приезда пожарных потушить огонь не удалось. В результате происшествия иномарка почти полностью сгорела.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:16 +4
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Место
Москва

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