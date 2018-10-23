Фото пресс-службы «Арсенала».
Футболист «Арсенала» расторг контракт с клубом
Речь идет об Асланбеке Сикоеве.
Действие контракта с нападающим «Арсенала» Асланбеком Сикоевым прекращено по инициативе игрока. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Сообщается, что ПФК «Арсенал» на основании соответствующего пункта дополнительного соглашения договора выплатит футболисту заработную плату за три месяца, после чего контракт считается расторгнутым.
Сикоев обратился в палату по разрешению споров РФС. Он считает, что клуб должен выплатить ему полную суммы до конца контракта, срок действия которого истекал через 19 месяцев. Однако это требование футболиста было отклонено.
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