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Футболист «Арсенала» расторг контракт с клубом
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболист «Арсенала» расторг контракт с клубом

Речь идет об Асланбеке Сикоеве.

Действие контракта с нападающим «Арсенала» Асланбеком Сикоевым прекращено по инициативе игрока. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сообщается, что ПФК «Арсенал» на основании соответствующего пункта дополнительного соглашения договора выплатит футболисту заработную плату за три месяца, после чего контракт считается расторгнутым.

Сикоев обратился в палату по разрешению споров РФС. Он считает, что клуб должен выплатить ему полную суммы до конца контракта, срок действия которого истекал через 19 месяцев. Однако это требование футболиста было отклонено.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:58 +1
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