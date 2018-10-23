В центре Тулы высадили 24 липы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

До конца осени работы по озеленению будут проведены на 30 городских территориях.

23 октября в Туле на ул. Советской (от Денисовского переулка до ул. Мосина) высадили 24 липы.

Этой осенью работы по озеленению пройдут на 30 городских территориях. Там появятся деревья, кустарники и цветы.

В тульской администрации сообщили, что весной 2019 года эти работы будут продолжены.