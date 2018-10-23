Фото пресс-службы администрации Тулы.
В центре Тулы высадили 24 липы
До конца осени работы по озеленению будут проведены на 30 городских территориях.
23 октября в Туле на ул. Советской (от Денисовского переулка до ул. Мосина) высадили 24 липы.
Этой осенью работы по озеленению пройдут на 30 городских территориях. Там появятся деревья, кустарники и цветы.
В тульской администрации сообщили, что весной 2019 года эти работы будут продолжены.
Подробно о проблемах программы озеленения городских территорий Myslo писал здесь.
Другие статьи по темам
Место