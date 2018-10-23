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В центре Тулы высадили 24 липы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В центре Тулы высадили 24 липы

До конца осени работы по озеленению будут проведены на 30 городских территориях.

23 октября в Туле на ул. Советской (от Денисовского переулка до ул. Мосина) высадили 24 липы.

Этой осенью работы по озеленению пройдут на 30 городских территориях. Там появятся деревья, кустарники и цветы.

В тульской администрации сообщили, что весной 2019 года эти работы будут продолжены.

Подробно о проблемах программы озеленения городских территорий Myslo писал здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:50 +2
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