новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на матч молодежных сборных России и Македонии

Туляков приглашают на матч молодежных сборных России и Македонии

Начало встречи в 19.00. Вход свободный.

12 октября в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» состоится матч между молодежными сборными России и Македонии. 

Отметим, что национальная и молодежная сборные России продолжают свое турне по российским городам в рамках Лиги Наций УЕФА и отборочных матчей чемпионата Европы U21. Одновременно с матчами проходит серия match-day активностей национальной сборной под названием «Team Russia в городе!», запущенная ранее Российским футбольным союзом.

Вслед за Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом к ним присоединится и Тула. 

За два часа до начала матча на стадионе «Арсенал» гостей ждут уличный фудкорт, фотозоны, выступления артистов, мастер-классы, насыщенная конкурсная программа, самовары с пряниками и баранками, диджейские сеты, футбольные стрижки от модного барбершопа, аквагрим и многое другое. 

Начало встречи в 19.00. Вход свободный.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
молодежная сборная Россииматч Россия - Македонияфутбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Все о беременности и родах. Марк Аркадьевич Курцер проведет открытую встречу-лекцию с будущими мамами в Туле
Все о беременности и родах. Марк Аркадьевич Курцер проведет открытую встречу-лекцию с будущими мамами в Туле
В Туле открылся «Яндекс.Лицей»
В Туле открылся «Яндекс.Лицей»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.