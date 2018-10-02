Туляков приглашают на матч молодежных сборных России и Македонии

12 октября в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» состоится матч между молодежными сборными России и Македонии.



Отметим, что национальная и молодежная сборные России продолжают свое турне по российским городам в рамках Лиги Наций УЕФА и отборочных матчей чемпионата Европы U21. Одновременно с матчами проходит серия match-day активностей национальной сборной под названием «Team Russia в городе!», запущенная ранее Российским футбольным союзом.

Вслед за Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом к ним присоединится и Тула.

За два часа до начала матча на стадионе «Арсенал» гостей ждут уличный фудкорт, фотозоны, выступления артистов, мастер-классы, насыщенная конкурсная программа, самовары с пряниками и баранками, диджейские сеты, футбольные стрижки от модного барбершопа, аквагрим и многое другое.



Начало встречи в 19.00. Вход свободный.