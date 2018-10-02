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В Туле открылся «Яндекс.Лицей»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылся «Яндекс.Лицей»

В учебном году 2018/19 будут работать три группы по 12 человек.

1 октября в Туле на базе детского технопарка «Кванториум» начали работу «Яндекс.Лицей» и «Школа информационной безопасности».

Министр образования Тульской области Оксана Осташко сообщила, что компания «Яндекс» с августа проводила конкурсный отбор учащихся и педагогов. Ребятам предлагалось пройти дистанционное тестирование на сайте компании, а затем — очное собеседование с педагогами на базе детского технопарка «Кванториум». Заявки на поступление в «Яндекс.Лицей» подали более 150 человек, 82 из них были приглашены на собеседование. В учебном году 2018/19 будут работать три группы по 12 человек.

По словам Оксаны Осташко, «Яндекс.Лицей» — это погружение в программирование, формирование практических навыков, поиск индивидуальных подходов к каждой задаче и умение работать в команде. Проект «Яндекса» работает на 131 площадке почти в половине регионов России, а также в Казахстане. Занятия для учащихся бесплатные.

- Этот проект является перспективным для региона и позволит школьникам 8−9-х классов получить практические навыки программирования на языке Python, — цитирует Оксану Осташко пресс-служба регионального правительства.

Заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук отметила, что Python — один из самых популярных языков в мире, применение ему находится и в YouTube, и в NASA, и в Яндексе.

Также в этот день в «Кванториуме» открылась «Школа информационной безопасности».

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков подчеркнул, что в предыдущие два года это направление работало в рамках IT-квантума, однако структура образовательной программы, специфика и сложность обучения потребовали выделения его в отдельный проект.

В отличие от квантов, программа «Школы информационной безопасности» рассчитана на освоение в течение всего учебного года и подразумевает переход на следующий год по результатам итоговых экзаменов. В 2018—2019 году занятия на бесплатной основе будут посещать 95 человек.

- Детей здесь учат тому, что информация — это ресурс. Потеря конфиденциальной информации приносит моральный или материальный ущерб. Существует множество возможностей неправомерного овладения конфиденциальной информацией. В современных условиях безопасность информационных ресурсов может быть обеспечена только комплексной системной защитой, — сказал Ярослав Раков.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:23 +6
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