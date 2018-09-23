Аналитика матча «Арсенал» – «Рубин»: Движение вверх

Фото Алексея Пирязева.

Игра забывается, результат остается. С разницей в несколько недель «Арсенал» сыграл два матча вничью – на выезде с «Енисеем» и дома с «Рубином». Исход – одинаковый, а по сути – словно две разных команды. После серого футбола в Тюмени «Арсенал» и правда, как теперь видится, достиг дна, оттолкнулся и начал движение вверх.

Если даже в игре российских грандов периодически случаются кризисы и провалы, вполне вероятно, они еще будут и в матчах с участием «Арсенала». Вряд ли, например, предстоящая календарная игра в Екатеринбурге окажется легкой прогулкой. Тем более, что любой соперник наверняка будет теперь выстраивать тактику под «Арсенал», летящий в атаку, как это было только что в матчах с «Крыльями Советов» и «Рубином». А значит, максимально стесняя его в передвижении, засушивая игру. В сухом футболе – таком, который получился в противостоянии с «Енисеем», тульская команда чувствует себя неуютно. То есть наивно предполагать, что теперь, едва не растоптав грозный казанский «Рубин», у команды Олега Кононова будет получаться все. Но зато мы все воочию увидели, к какому футболу этот «Арсенал» стремится, какие установки выполняют на поле игроки. Мы увидели, что команда все это время действительно перестраивалась под атакующий стиль, который может приносить результат.

Состав на матч с «Рубином» безусловно удивил – «Арсенал» вышел без Ткачева, без Кангвы, без Джорджевича, без, к чему уже стали привыкать, Комбарова. Олег Кононов максимально насытил атакующую линию быстрыми техничными игроками, которые могут сделать острую передачу в штрафную, и сами любят пойти в обводку на нескольких защитников. При таком выборе действий «Арсенал» получает максимально непредсказуемую для соперника атаку, да еще при нескольких моделях атакующих действий. В матче с «Крыльями Советов», скажем, соперник никак не мог справиться с длинными забросами на быстроногого Джорджевича, что может хорошо работать в выездных матчах, построенных отчасти на контратаках.

С «Рубином» вместо получившего травму Джорджевича, которого не оказалось даже в заявке, дебютировал Ожегович, создававший напряжение в центре атаки. В какие-то моменты завершающий пас заставал его в положении вне игры. Но в первом тайме, например, Бакаев с Ожеговичем подловили на этом профессорскую линию обороны «Рубина». Дебютант «Арсенала» выбежал в одиночку к воротам соперника, но в касание не сумел отправить мяч через вратаря. А после перерыва именно с его удара в перекладину началась вторая голевая атака тульской команды. Ожегович еще попытался успеть на добивание, но в итоге наиболее расторопным в этом эпизоде оказался Бакаев.

Полтора тайма «Рубин» не то что не было видно, он отвечал весьма чувствительными уколами – еще при счете 0:0, например, Азмун имел хороший момент открыть счет, но чувствовалось, что казанская команда несколько растеряна. Такого количества опасных моментов у ее ворот за один тайм и не припомнить. Другое дело, что кпд атакующей команды оставлял желать лучшего. Если бы счет 2:0 случился до перерыва, то, слегка отдохнув и приведя эмоции в порядок, «Арсенал» бы наверное сумел довести матч до победы.

В момент, когда хозяева поля забили во второй раз, случилось то, что в матчах с опытной казанской командой нельзя допускать ни в коем случае – минутное расслабление. Именно оно стоило ответного гола. «Рубин» не дал сопернику паузы на осмысливание изменившейся ситуации, и психологическое преимущество, несмотря на отставание в один мяч, перешло к игрокам соперника. Все-таки не зря Бердыев делает ставку на пул своих игроков, прошедших с ним огни и воды. Им-то лучше всего известно и про то, как вытаскивать самые безнадежные матчи, и про то, что игра продолжается, пока судья не даст финальный свисток.

Почувствовав неуверенность соперника, опытные игроки «Рубина» быстро нашли наиболее проблемные точки в обороне, и уже через три минуты после второго пропущенного мяча едва не сделали счет равным. Выручил Нигматуллин, отбивший мяч с одиннадцатиметровой отметки. Но уже в компенсированное время счет все равно стал равным. Уремович подарил своей команде ничью, которая еще четверть часа назад казалась чудом.

Случившееся на последних минутах Олег Кононов назвал провалом. Нельзя ждать, что предложит соперник, надо и в такие моменты навязывать свою игру.

– Я сказал футболистам в раздевалке: если вы приняли решение отойти назад, и ждать, что соперник будет навешивать в штрафную на высоких игроков, вы же все равно должны выигрывать мяч. И не просто выиграть, а провести в ответ свою атаку. Но если вы это не можете, зачем прижиматься к своим воротам? Как будет играть соперник – это его дело. В первую очередь неправильно сыграли мы сами.

Справедливости ради скажем, что именно желание идти вперед, быстро ответить своей атакой, в какой-то степени сыграло не в пользу «Арсенала». За две минуты до конца против Горбатенко в центре поля нарушили правила. Уже падая, вместо того, чтобы выиграть некоторое время на пробитие штрафного, он попытался протолкнуть мяч вперед на партнера. Судейский свисток не последовал, хотя нарушение вроде было очевидным. «Рубин» мяч перехватил, организовал свой ответ, и счет стал равным.

Конечно, на эмоциях, в горячке, когда многое получается, почему было не попробовать поставить красивую точку в матче с таким соперником. Но по факту получилось все наоборот. Судья не свистнул, атака захлебнулась, «Рубину» этого хватило, чтобы ухватиться за соломинку.

Тульской команде не хватило психологической устойчивости или хладнокровия в момент, когда соперник не сдался и пошел совершать подвиги. Это все – опыт, который нужно получать и в таких вот матчах.

«Арсенал» не выиграл, но своей игрой заставил поверить, что эта команда еще будет расти и прибавлять. Результат 2:2 уже не отменить, но он может стать другой отправной точкой, как это было совсем недавно в игре с «Енисеем».

«Арсенал» - «Рубин» Казань - 2:2 (1:0)

22 сентября. Тула. Центральный стадион, 11805 зрителей. Судьи Николай Волошин (Смоленск), Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы).

Голы: Мохаммед (13, 1:0), Бакаев (76, 2:0), Иг.Коновалов (77, 2:1), Уремович (90+, 2:2).

На 79-й минуте Байрамян не реализовал пенальти (вратарь).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Григалава, Денисов, Альварес, Берхамов (Костадинов, 67), Мохаммед, Горбатенко, Мирзов (Лесовой, 60), Бакаев, Ожегович (Комбаров, 82).

«Рубин»: Ив.Коновалов, Устинов, Чико (Уремович, 46), Сорокин, Сесар Навас, Байрамян, Подберезкин (Могилевец, 65), Гранат, Иг.Коновалов, Полоз (Бухаров, 46), Азмун.

Предупреждения: Подберезкин (7), Берхамов (24), Могилевец (69), Денисов (78), Бухаров (83), Лесовой (85), Уремович (90+), Сесар Навас (90+).