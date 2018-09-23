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В Туле на улице Руднева ограничено движение трамваев

В Туле на улице Руднева ограничено движение трамваев

Публикуем схему движения.

С 20 по 30 сентября в связи с ремонтом дорожного покрытия и межрельсового пространства по ул. Николая Руднева в Туле ограничено движение трамваев на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение трамваев маршрутов № 12, 13 осуществляется по измененной схеме:


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

12

пос. Менделеевский – ул. Штыковая

Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

 

13

ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина-пос. Менделеевский

Будет организовано дополнительное транспортное сообщение автобусом № 13 от Красного Перекопа до станции Южной по следующей схеме: пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Перекопская – ул. Кауля – ул. Оборонная.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:46 +1
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