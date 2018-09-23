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В Туле появился новый литературный железнодорожный маршрут

В Туле появился новый литературный железнодорожный маршрут

Маршрут связал Тульскую и Орловскую области.

22 сентября в Туле открылся двухдневный литературный железнодорожный маршрут «Незабываемое железнодорожное путешествие по следам героев И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого».

Маршрут реализуется министерством культуры Тульской области в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве с ОАО «Центральная ППК» и ОАО «РЖД», а также как часть федерального проекта в сфере детского образовательного туризма «Живые уроки».

Напомним, в мае 2018 года состоялось открытие первого железнодорожного маршрута «Куликово поле – взгляд из XXI века» для школьников 5-7 классов, созданного по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина об обеспечении безопасной транспортной доступности до музея «Куликово поле».

Маршрут «Незабываемое железнодорожное путешествие по следам героев И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого» свяжет два региона – Тульскую и Орловскую области.

В рамках презентации маршрута прошел рекламный тур для туроператоров, занимающихся внутренним и въездным туризмом, а также СМИ.

В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента культуры министерства культуры Тульской области Лариса Козлова, заместитель начальника железной дороги по Тульскому региону Александр Потапенко.

Участники тура посетили музейные комплексы на ж/д станциях «Ясенки», «Плавск», «Чернь», «Козлова засека», а также музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг», познакомились с коллекцией самоваров и бульоток Михаила Борщева.

Данный маршрут будет включен в «Культурно-туристический минимум для школьников Тульской области», разработанный региональным министерством культуры. Проект рассчитан на получение дополнительных знаний об истории, культуре, традициях своей малой родины и предусматривает посещение различных учреждений культуры (музеев, театров, выставочных, концертных залов, библиотек, культурно-досуговых учреждений).

Разработчиком маршрута «Незабываемое железнодорожное путешествие по следам героев И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого» выступила туристическая компания «Март».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:46 +4
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