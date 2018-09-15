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Туляки присоединились к Всероссийскому дню бега: большой фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки присоединились к Всероссийскому дню бега: большой фоторепортаж

В регионе прошел «Кросс нации».

Сегодня, 15 сентября, Тула присоединилась к Всероссийскому дню бега. В Центральном парке прошел большой спортивный праздник «Кросс нации-2018». Участников ждали такие дистанции: 300, 500, 1000 и 4000 метров.

Схема забегов:

Главный судья соревнований Николай Владимирович Пученкин:

Николай Пученкин

- Уже традиционные соревнования в последнее время проходят только в Центральном парке, потому что это большая спортивная площадка, где можно организовать такие массовые мероприятия. В этом году география спортсменов у нас увеличилась на 1500 человек за счет тех муниципальных образований Тульской области, которые также изъявили желание принять участие в «Кроссе нации». Сегодня забег состоялся еще и в Новомосковске и Узловой.

По предварительным оценкам, в Тульской области поучаствовали в массовом забеге около 5000 человек, конкретно в Туле это примерно 3000 спортсменов.

Среди участников были и совсем юные спортсмены, и бегуны постарше. Кто-то пришел сразиться за кубки и медали, а кому-то важно было само участие.

Бегунов разделили на шесть категорий:

Корреспонденты Myslo пообщались со спортсменами.

Никита Янтиков, студент 2 курса машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова.

- Я стал победителем дистанции на 1000 метров, пробежал за 2,19 с. А вообще мой рекорд — 2,27. Сегодня пришел сюда только за победой! Я два года серьезно занимаюсь легкой атлетикой. Постоянно участвую в соревнованиях, представляю Тулу на всероссийских соревнованиях. Мне нравится бег, у меня родители спортсмены, мне передалась их любовь и тяга к этому виду спорта.

Среди участников был замечен Владимир Индус, чемпион России среди юниоров по горному бегу. Вова — студент ТулГУ.

- Я стал лучшим на дистанции 1000 метров, пробежал за 2,20 с. Мне нужна была победа, я бился за университет! Мне, конечно, приятно, что я выиграл. У меня сейчас небольшой перерыв в соревнованиях, сейчас набираю форму. Недавно только летний сезон закончился. Я стал вторым в беге с препятствиями на чемпионате России среди юниоров до 20 лет.

Анна Гудилина, студентка третьего курса Тульского педагогического колледжа:

- Я выиграла дистанцию на 1000 метров, за сколько пробежала — пока не знаю. С детства занималась легкой атлетикой в своем родном городе Суворове, конкретно в Туле — около двух лет. Сегодня я отстаивала честь колледжа, хотела, чтобы его заметили! Также было интересно посмотреть на свои результаты. Летом ездила на первенство и чемпионат ЦФО по легкой атлетике в Смоленск. В эстафете мы заняли первое место.

Елена Галуцкая, студентка 2 курса ТулГУ, победительница на дистанции 1000 метров:

- Для меня победа стала неожиданностью! Я вообще обычно бегаю спринт, километр бежала первый раз. Вырвалась вперед уже на финишной прямой. Я года три занимаюсь легкой атлетикой у Ковтун Натальи Николаевны на стадионе «Арсенал». Пока на серьезные соревнования не езжу, у меня небольшая травма.

 

«Кросс нации» — массовое спортивное мероприятие всероссийского масштаба. Забег проводится ежегодно, начиная с 2004 года. В 2017 году в нем приняли участие более 1,5 млн любителей бега из 84 регионов страны.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:49 +3
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