В Туле продолжаются съемки программы «Ревизорро»
В программу попадут сразу несколько ресторанов Тулы.
13 сентября в Тулу приехала съемочная группа телеканала «Пятница» с ведущей программы «Ревизорро» Настасьей Самбурской.
Сегодня съемочная группа работала в Тульском кремле, где снимала эпизод с участием студентов, сыграла с ними в ручеек.
После же игры отправилась на поиски аптечки – кто-то из участников съемочного процесса наступил ей на ногу.
В программу войдут несколько ресторанов в Туле попадут в программу – съемочная группа работает в оружейной столице уже несколько дней. Но какие именно и что показала проверка, пока остается загадкой.
К слову, съемки программы еще с первой ведущей проекта — Еленой Летучей — прошли в городе оружейников в декабре 2014 года. Тогда ведущая «Ревизорро» взяла интервью у таракана и ужаснулась грязи в ресторанах.