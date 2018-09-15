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В Туле продолжаются съемки программы «Ревизорро»
фото Юлии Гришиной

В Туле продолжаются съемки программы «Ревизорро»

В программу попадут сразу несколько ресторанов Тулы.

13 сентября в Тулу приехала съемочная группа телеканала «Пятница» с ведущей программы «Ревизорро» Настасьей Самбурской.

Сегодня съемочная группа работала в Тульском кремле, где снимала эпизод с участием студентов, сыграла с ними в ручеек. 

После же игры отправилась на поиски аптечки – кто-то из участников съемочного процесса наступил ей на ногу.

В программу войдут несколько ресторанов в Туле попадут в программу – съемочная группа работает в оружейной столице уже несколько дней. Но какие именно и что показала проверка, пока остается загадкой.

К слову, съемки программы еще с первой ведущей проекта — Еленой Летучей — прошли в городе оружейников в декабре 2014 года. Тогда ведущая «Ревизорро» взяла интервью у таракана и ужаснулась грязи в ресторанах.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:41 +1
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