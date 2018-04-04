Щекинец Владимир Индус стал «Горным королём»

Молодой человек завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях.

В Железноводске Ставропольского края уроженец Щекино Владимир Индус в первенстве России среди юниоров по горному бегу завоевал золотую медаль. Об этом сообщает региональная федерация лёгкой атлетики.

Дистанцию 7100м с перепадом высот в 102 метра вверх легкоатлет из Тульской области преодолел на 9 секунд быстрее второго призёра из Башкортостана.

Тренируют спортсмена Валерий Шабанов и Валерий Анисимов. Не так давно в Волгограде Владимир завоевал серебряную медаль в беге на 2000 метров с препятствиями.