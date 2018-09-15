«Арсенал» — «Крылья Советов»: 2:0. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК «Арсенал»

15 сентября в Туле наши канониры встречают гостей из Самары. Следите за матчем вместе с Myslo!

70' Очередной прорыв от Кангвы! Попытался Эванс отдать передачу партнеру, но она не прошла, а мяч снова вернулся к нему. Делать нечего - надо бить. И Кангва пробил - увы, точно в руки Рыжикову.

68' Первая замена у «Арсенала». Трибуны провожают Сергея Ткачева — автора сегодняшнего дубля! Вместо него выходит Резиуан Мирзов.

67' Джорджевич переводил мяч в угол ворот. Рыжиков сыграл в падении и смог спасти свою команду от третьего гола...

64' Ткачук нанес удар из-за пределов штрафной «Арсенала». Мяч пролетел на значительном расстоянии от ворот.

62' Не получилось сейчас обострить у Кангвы с Альваресом. Виктор протащил мяч почти до штрафной «Крыльев», но сам наносить удар не стал, а отыгрался в пас с Кангва, которому не удалось выполнить точно ответную передачу.

61' Небольшая пауза в игре — на поле оказалось два мяча.

61' Буквально метра не хватило нападающему «Крыльев» Корниленко, чтобы забить гол в ворота Нигматуллина.

59' Вторая замена у «Крылышек» На поле появляется француз Йоан Молло — еще один нападающий. Он меняет Соболева.

55' Кангва на фланге ушел от Чичерина и прострелил на ближнюю, но там не было никого из партнеров. Только Бурлак — но он забивать в свои ворота не стал.

54' После розыгрыша углового у ворот «Арсенала» Бурлак наносит удар головой из неудобного положения. Мяч летит выше перекладины.

50' Передача от Берхамова, и блестящий удар Ткачева в дальний угол! Без шансов для Рыжикова. Браво!!!

50' ГООООЛ!!! ДУБЛЬ ТКАЧЕВА!!! 2:0!!!

48' И еще одна попытка — на дальний удар, метров с 35-ти, решился Кантемир Берхамов. Мяч до створа не долетел.

47' Ого-го! Джорджевич с фланга увидел свободную зону и набегавшего Кангву, отдал передачу, но первым на мяче оказался голкипер «Крыльев». Отличное начало второй 45-минутки!

47' Сам же Ткачев пробил штрафной. Но мяч пролетел метра на два выше перекладины ворот Рыжикова.

46' Ткачев рвется вперед, не отдавая мяч Кангве, и зарабатывает штрафной для своей команды. До ворот метров 30−35.

46' В перерыве у «Крыльев» произошла замена: Сергей Корниленко выходит на поле вместо Алана Чочиева.

46' Второй тайм. Вперед, за Тулу!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Эванс Кангва, нападающий «Арсенала»:

- Пока у нас получается все, что мы запланировали. Усилим давление, и все будет хорошо. Во втором тайме нам нужно продолжать играть так, как играть в первой половине, — это наш единственный шанс выиграть.

Мирал Самарджич, защитник «Крыльев», отказался комментировать вопрос про гол Ткачева («Надо смотреть видео этого эпизода»), но поделился настроем на вторую половину игры:

- После перерыва надо играть так, как играли в первую часть первого тайма. Если так будем продолжать, то сможем хотя бы ничьей добиться.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Уходим на 15-минутную передышку с приятным счетом 1:0 (Сергей Ткачев, 21'). Но надо отметить, что в последние 5−10 минут тайма «Крылья» заметно активизировались и создали несколько неприятных моментов у штрафной «Арсенала». Впрочем, гол «в раздевалку» им забить так и не удалось.

45+' Одна добавленная минута, которая очень быстро истекла. Перерыв!

45' Немного страшно об этом говорить, но сейчас «Крылья» упустили практически 100-процентный шанс сравнять счет. Мяч пролетел параллельно воротам в опасной близости от створа. Но никто из самарцев пробить не успел.

44' Еще одно падение футболиста «Арсенала» в штрафной «Крыльев» — на этот раз Ткачев упал после «встречи» с Бурлаком. Но контакта как такового между футболистами не было — и арбитр все прекрасно видел.

41' Очередной угловой у ворот «Арсенала» — канонирам удается отбиться, Ткачев выносит мяч за пределы своей штрафной.

36' Ткачев на фланге получает мяч и решает пробить сам, хотя прямо у ворот уже был Джорджевич, готовый принять пас от партнера. И никто из защитников «Крыльев» не успел бы помешать такому развитию событий… Но увы. Сергей решил бить сам из довольно неудобной позиции, и пробил мимо.

36' Редкий в этой игре подход «Крыльев» к воротам «Арсенала». Чочиев оказывается с мячом в штрафной, но точный удар у него не получается.

33' Джорджевич падает метрах в пяти от линии штрафной «Крыльев». Но арбитр не видит в эпизоде никакого нарушения, что очень сильно злит Луку.

32' Кангва прорывается к воротам «Крыльев»: обошел одного защитника, а вот второй — Чичерин — в элегантном подкате выносит мяч за пределы поля.

31' Хлесткий удар наносит Игорь Горбатенко, приблизившись к штрафной «Крылышек». Мяч летит немного левее от ворот, прямо рядом со штангой.

29' На этот раз стандарт не принес ничего опасного. Но вот в борьбе за мяч снова пострадал Соболев — Альварес затылком засадил ему в челюсть.

28' Еще один штрафной на половине поля «Арсенала» — Антон пошёл в дриблинг и получил по ногам от Ткачёва. Бить будет Виталий Денисов. До ворот метров 30.

25' «Арсенал» продолжает давить. После прострела Ткачева Горбатенко с линии штрафной наносит удар. Голкипер «Крыльев» сумел поймать мяч в руки.

23' Еще одно неприятное столкновение. На этот раз Соболев получает повреждение в верховом единоборстве. Но, вроде, ничего серьезного.

21' Ткачев отдал пас на правый фланг, на Джорджевича, из глубины поля. Лука мяч обработал и передал в штрафную, куда уже успели добежать Кангва и все тот же Ткачев. И Сергей занес мяч в ворота Рыжикова! Давненько наши болельщики голов от «Арсенала» не видели)

21' ГОЛ!!! 1:0 — «Арсенал» впереди!!!

20' Канунников попытался нанести удар головой, но едва коснулся мяча, не сумев направить его в створ. «Арсенал» бежит в контратаку!

19' Очередной заброс на Джорджевича, но того жестковато останавливает защитник «Крыльев» Самарджич. Лука на газоне, но арбитр не считает, что это повод для карточки.

18' Второй угловой «Крылышек» завершился фолом в атаке — досталось Кадири.

17' Удар по воротам! Антон перекидывает стенку, но Нигматуллин выручает — переводит мяч на угловой.

16' Соболев зарабатывает стандарт для своей команды: наш Денисов подтолкнул соперника в спину, что не осталось без внимания арбитра сегодняшней встречи. До ворот больше 30 метров.

13' Первый угловой в игре — у ворот «Арсенала». До конкретного удара дело так и не дошло. Вернее, Бурлак, прибежавший в штрафную «Арсенала» специально на угловой, пробить попытался, но попал точно в кого-то из канониров.

11' Жесткое столкновение на поле: Канунников, Кадири и Кангва лежат на поле. Устроил все футболист «Крыльев» — пошел в подкат наперерез разбегавшемуся Эвансу Кангве. К счастью, без серьезных повреждений у всех троих обошлось.

7' Джорджевич! В одно касание попытался наш сербский нападающий пробить по воротам Рыжикова, но мяч улетел чуть в сторону от створа.

5' На первых минутах «Арсенал» выглядит поинтереснее, держит мяч, не дает гостям подходить к своей штрафной. Но как таковых моментов пока нет.

3' Первый заброс в штрафную гостей на Луку Джорджевича! Но голкипер «Крылышек» выручил.

2' Неприятное столкновение на кромке поля у Григалавы с Канунниковым. Но вроде все в порядке с Гиа, вот только мяч у него улетел куда-то на трибуны.

1' Стартовый свисток. Удачи, «Арсенал»!

0' Обалденный баннер от болельщиков, кстати: брутальный Кононов с черными крыльями в образе такого тёмного ангела и надпись «Крылья должны быть сзади». Шик!

0' Итак, команды уже на поле. Готовы начинать!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Туляки сегодня сыграют в красном, самарцы — в белом.

0' Мнение главного тренера «Арсенала», Олега Кононова, о предстоящей встрече:

0' Антураж перед матчем в мини-фоторепортаже от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Кстати, наша молодежка уже показала сегодня класс — одержала крупную победу над сверстниками из Самары. Подают хороший пример основе!

0' Сегодняшние соперники — соседи по турнирной таблице. «Крылья» опережают «Арсенал» на два очка. Отметим, что турнирная судьба нечасто сводила «Арсенал» и «Крылья Советов». В далеком 1989 году в рамках второй лиги «Крылья» в гостях добились победы, затем уже в сезоне 2016/17 в Самаре была зафиксирована ничья 1:1, а в Туле победили «оружейники» 2:0, получив шанс остаться в Премьер-лиге. Будем надеяться, удача улыбнется «Арсеналу» и сегодня — хочется верить, что пауза на игры сборной и победа над ЦСКА в контрольном матче дали нашим канонирам такую необходимую «перезагрузку». Пора радовать болельщиков победами!

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и, конечно, болельщики тульского «Арсенала»! В последние, по обещаниям синоптиков, по-летнему погожие выходные этой осени наши канониры проведут матч против команды из Самары «Крылья Советов». Начало игры в 19.00. Болеем за наших вместе с Myslo!