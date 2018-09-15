В Рогожинском парке Тулы навели порядок

Сегодня отмечается Всемирный день чистоты «Сделаем!»

В Рогожинском парке был убран и вывезен мусор, вырублена поросль и аварийные деревья в прогулочной зоне, а также на берегу водоема.

В субботнике принимают участие местные жители, специалисты министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, главного управления по Центральному территориальному округу, областные и городские спасатели, учащиеся Тульского сельскохозяйственного колледжа.

Всего задействовано 175 человек.