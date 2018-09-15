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В Рогожинском парке Тулы навели порядок

В Рогожинском парке Тулы навели порядок

Сегодня отмечается Всемирный день чистоты «Сделаем!»

В Рогожинском парке был убран и вывезен мусор, вырублена поросль и аварийные деревья в прогулочной зоне, а также на берегу водоема. 
 
В субботнике принимают участие местные жители, специалисты министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, главного управления по Центральному территориальному округу, областные и городские спасатели, учащиеся Тульского сельскохозяйственного колледжа.
 
Всего задействовано 175 человек. 
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В Рогожинском парке Тулы навели порядок, Фото: 1
В Рогожинском парке Тулы навели порядок, Фото: 2
В Рогожинском парке Тулы навели порядок, Фото: 3
В Рогожинском парке Тулы навели порядок, Фото: 4
В Рогожинском парке Тулы навели порядок, Фото: 5
В Рогожинском парке Тулы навели порядок, Фото: 6
В Рогожинском парке Тулы навели порядок, Фото: 7
В Рогожинском парке Тулы навели порядок, Фото: 8
В Рогожинском парке Тулы навели порядок, Фото: 9
В Рогожинском парке Тулы навели порядок, Фото: 10
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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 20:10 +3
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