«Тулица» выступит в Кубке России: расписание матчей

Фото из архива Myslo.

С 24 по 30 сентября в Москве состоятся игры Кубка России по волейболу среди женских команд. Матчи пройдут в спорткомплексе «Луч» (ул. 1-я Владимирская, д. 10).

«Тулица» сыграет с «Ленинградкой», «Динамо-Метар», «Липецком», «Лучом», «Динамо».

Напомним, что сейчас тульские волейболистки готовятся к сезону в Крыму. «Тулица» сыграла две игры с одним из лидеров российского чемпионата прошлых сезонов — «Уралочкой- НТМК». Как сообщает клубная пресс-служба, первый матч тулячки проиграли со счетом 1:3, а второй закончился ничьей — 2:2.