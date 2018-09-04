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«Тулица» выступит в Кубке России: расписание матчей
Фото из архива Myslo.

«Тулица» выступит в Кубке России: расписание матчей

Игры пройдут в Москве.

С 24 по 30 сентября в Москве состоятся игры Кубка России по волейболу среди женских команд. Матчи пройдут в спорткомплексе «Луч» (ул. 1-я Владимирская, д. 10).

«Тулица» сыграет с «Ленинградкой», «Динамо-Метар», «Липецком», «Лучом», «Динамо».

Напомним, что сейчас тульские волейболистки готовятся к сезону в Крыму. «Тулица» сыграла две игры с одним из лидеров российского чемпионата прошлых сезонов — «Уралочкой- НТМК». Как сообщает клубная пресс-служба, первый матч тулячки проиграли со счетом 1:3, а второй закончился ничьей — 2:2.

Кубок россии: календарь игр

25 сентября

14.00 — «Ленинградка» — «Тулица»

16.00 — «Динамо-Метар» — «Липецк»

18.00 — «Динамо» — «Луч»

26 сентября

14.00 — «Луч» — «Липецк»

16.00 — «Тулица» — «Динамо-Метар»

18.00 — «Динамо» — «Ленинградка»

27 сентября

14.00 — «Ленинградка» — «Луч»

16.00 — «Липецк» — «Тулица»

18.00 — «Динамо-Метар» — «Динамо»

29 сентября

14.00 — «Луч» — «Тулица»

16.00 — «Ленинградка» — «Динамо-Метар»

18.00 — «Динамо» — «Липецк»

30 сентября

11.00 — «Динамо-Метар» — «Луч»

13.00 — «Липецк» — «Ленинградка»

15.00 — «Тулица» — «Динамо»

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:31 +1
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