«Тулица» выступит в Кубке России: расписание матчей
Игры пройдут в Москве.
С 24 по 30 сентября в Москве состоятся игры Кубка России по волейболу среди женских команд. Матчи пройдут в спорткомплексе «Луч» (ул. 1-я Владимирская, д. 10).
«Тулица» сыграет с «Ленинградкой», «Динамо-Метар», «Липецком», «Лучом», «Динамо».
Напомним, что сейчас тульские волейболистки готовятся к сезону в Крыму. «Тулица» сыграла две игры с одним из лидеров российского чемпионата прошлых сезонов — «Уралочкой- НТМК». Как сообщает клубная пресс-служба, первый матч тулячки проиграли со счетом 1:3, а второй закончился ничьей — 2:2.
14.00 — «Ленинградка» — «Тулица»
16.00 — «Динамо-Метар» — «Липецк»
18.00 — «Динамо» — «Луч»
14.00 — «Луч» — «Липецк»
16.00 — «Тулица» — «Динамо-Метар»
18.00 — «Динамо» — «Ленинградка»
14.00 — «Ленинградка» — «Луч»
16.00 — «Липецк» — «Тулица»
18.00 — «Динамо-Метар» — «Динамо»
14.00 — «Луч» — «Тулица»
16.00 — «Ленинградка» — «Динамо-Метар»
18.00 — «Динамо» — «Липецк»
11.00 — «Динамо-Метар» — «Луч»
13.00 — «Липецк» — «Ленинградка»
15.00 — «Тулица» — «Динамо»