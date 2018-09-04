«Тулагоргаз» отключил от газа 37 квартир за грубые нарушения

За отказ в допуске специалистов на собственников квартир составлены акты. Им грозит административная ответственность.

Специалисты компании «Тулагоргаз» в августе 2018-го в ходе технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах выявили 37 грубейших нарушений эксплуатации газового оборудования:

самовольные подключения газового оборудования к сети газоснабжения,

нарушения в работе системы дымоудаления,

эксплуатация устаревших газовых приборов.

Всего техническое обслуживание газового оборудования было проведено в 134 многоквартирных домах. В ходе осмотров в 10 квартирах в домах №6 и 7 по ул. Приупской и №20, к. 1 по ул. Калинина газовики выявили самовольно установленные проточные газовые водонагреватели. В связи с этим газовые приборы отключили от системы газоснабжения, возобновление подачи газа будет возможно после устранения нарушений собственниками жилых помещений.

Еще в двух квартирах в домах № 7 по ул. Приупской и №22 по ул. Софьи Перовской специалисты «Тулагоргаза» отключили газовые плиты из-за множественных утечек газа.

В пяти квартирах в домах по ул. Болдина, ул. Вересаева, ул. Рязанской и ул. Демонстрации газовиками обнаружены нарушения в работе системы дымоудаления: вентканалы и дымоходы закрыты панелями, дымоотводы требуют замены. В целях безопасности газовые приборы были отключены.

В ходе осмотров в ряде домов по ул. Дементьева, ул. Приупской, ул. Кирова и ул. Рихарда Зорге выявлены 9 проблемных квартир. Собственники по несколько лет не проводили техническое обслуживание газовых приборов, эксплуатировали устаревшее газовое оборудование, нарушали правила газовой безопасности. Газовое оборудование в этих квартирах отключено, газоснабжение приостановлено.

В шести квартирах в доме №10 по ул. Рязанской специалистами «Тулагоргаза» составлены акты об отказе в допуске в жилые помещения для проведения технического обслуживания. Акты направлены в Жилищную инспекцию Тульской области для привлечения абонентов к административной ответственности.

«Каждый второй собственник не открывает дверь специалистам газовой службы для проверки газового оборудования. Абоненты не понимают, что тем самым подвергают не только свою жизнь опасности, но и ставят под угрозу безопасность всех жителей дома. Недопуск специалистов для проверки газового оборудования может привести к возникновению аварийных ситуаций, которые можно избежать, проводя своевременно ТО», — говорит начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Тулагоргаз» Олег Шарапов.

Справка

В соответствии с постановлением Правительства РФ №410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.

Во время технического обслуживания в многоквартирных домах газ на время отключают. Это означает, что люди, проживающие по одному стояку в подъезде многоквартирного дома, напрямую зависят друг от друга.

Часто бывает так, что во время контрольной опрессовки (то есть проверки давлением воздуха газопровода в подъезде) прибор показывает, что давление падает, а значит газопровод негерметичен — где-то есть утечка газа. Поэтому важно, чтобы во время технического обслуживания все жильцы были дома. Для выявления причин утечек газовикам необходимо попасть во все квартиры и проверить газовое оборудование.

Объявление о проведении технического обслуживания газового оборудования размещаются заранее на подъездах, информация о данных работах направляется в УК за 20 дней. Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения технического обслуживания, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время по телефону 25-36-57.