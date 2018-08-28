Волейболистки «Тулицы» отправились на сборы в Крым

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

24 августа волейбольная «Тулица» улетела на сборы в Алушту. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Тренер команды по физической подготовке Жудитт Яловая рассказала, как тренируются тульские волейболистки:

- График занятий очень плотный, и свободного времени практически нет. Ежедневно у нас по две тренировки — утренняя и вечерняя. Каждая — по 2-2,5 часа.

Вчера был третий тренировочный день и очень интересная вечерняя тренировка. Девушки не занимались на площадке, а совершили настоящий поход на гору «Катюша». Кстати, на этой возвышенности снимали когда-то фильм «Кавказская пленница».

Подъем и спуск были непростыми, но всё удалось. Это такая тренировка на выносливость и характер, — приводит слова Жудитт пресс-служба.

Сегодня, 28 августа, у волейболисток первый выходной день. Девушек ждут баня, массаж, физиопроцедуры и длительный поход к морю.

Отметим, что сборы в Крыму продлятся до 8 сентября. В распоряжении спортсменок есть волейбольные площадки, тренажерный зал, футбольное поле, легкоатлетический стадион, дорожка с опилками для прыжковых тренировок и др.