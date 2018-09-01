В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок

1 сентября в Тульском суворовском военном училище состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

В этом году первый звонок для суворовцев прозвенел уже в третий раз. Для 80 воспитанников — это первый учебный год в училище.

Суворовцев поздравил заместитель руководителя аппарата Министра обороны РФ Игорь Ветров.

Он отметил большую роль училища в воспитании будущих защитников Родины.

- Тульское суворовское военное училище зарекомендовало себя как одно из лучших довузовских учреждений. Вашими стараниями достигнуты значительные успехи в учебе и спорте. Помните, что вы находитесь на исторической земле, овеянной славой наших героических предков, великих оружейников, защитников Родины. Уверен, что в будущем вся страна будет гордиться вами, — обратился к суворовцам Игорь Ветров.

К воспитанникам ТлСВУ также обратились начальник отдела кадров Воздушно-десантных войск Александр Лютый, начальник училища Дмитрий Саксеев.

После торжественного построения для суворовцев прозвенел первый звонок.