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В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок

Суворовцев поздравил замруководителя аппарата Министра обороны РФ Игорь Ветров.

1 сентября в Тульском суворовском военном училище состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

В этом году первый звонок для суворовцев прозвенел уже в третий раз. Для 80 воспитанников — это первый учебный год в училище.

Суворовцев поздравил заместитель руководителя аппарата Министра обороны РФ Игорь Ветров.

Он отметил большую роль училища в воспитании будущих защитников Родины.

- Тульское суворовское военное училище зарекомендовало себя как одно из лучших довузовских учреждений. Вашими стараниями достигнуты значительные успехи в учебе и спорте. Помните, что вы находитесь на исторической земле, овеянной славой наших героических предков, великих оружейников, защитников Родины. Уверен, что в будущем вся страна будет гордиться вами, — обратился к суворовцам Игорь Ветров.

К воспитанникам ТлСВУ также обратились начальник отдела кадров Воздушно-десантных войск Александр Лютый, начальник училища Дмитрий Саксеев.

После торжественного построения для суворовцев прозвенел первый звонок.

 

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В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 1
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 2
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 3
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 4
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 5
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 6
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 7
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 8
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 9
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 10
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 11
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 12
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 13
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 14
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 15
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 16
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 17
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 18
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 19
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 20
В Тульском суворовском военном училище прозвенел первый звонок, Фото: 21
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:20 +3
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