Фото ПФК «Арсенал».
Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Енисеем»
Матч завершился со счетом 1:1.
1 сентября на стадионе «Манеж Футбол-Арена Енисей» в Красноярске прошел матч шестого тура молодежного первенства России. Молодежка «Енисея» принимала ровесников из тульского «Арсенала».
Счет на 17-й минуте открыл защитник канониров Александр Крикуненко.
На 30-й минуте Крикуненко получил красную карточку.
Несмотря на то, что туляки остались в меньшинстве, «Арсеналу» удавалось удерживать преимущество вплоть до 76-й минуты. Тогда хозяевам удалось сравнять счет — гол в ворота «Арсенала» забил полузащитник «Енисея» Ярослав Матвиенко.
По итогам встречи «Арсенал» с десятью очками занимает третье место. У «Енисея» шесть очков и 11-я позиция.
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