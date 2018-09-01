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Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Енисеем»
Фото ПФК «Арсенал».

Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Енисеем»

Матч завершился со счетом 1:1.

1 сентября на стадионе «Манеж Футбол-Арена Енисей» в Красноярске прошел матч шестого тура молодежного первенства России. Молодежка «Енисея» принимала ровесников из тульского «Арсенала».

Счет на 17-й минуте открыл защитник канониров Александр Крикуненко.

На 30-й минуте Крикуненко получил красную карточку.

Несмотря на то, что туляки остались в меньшинстве, «Арсеналу» удавалось удерживать преимущество вплоть до 76-й минуты. Тогда хозяевам удалось сравнять счет — гол в ворота «Арсенала» забил полузащитник «Енисея» Ярослав Матвиенко.

По итогам встречи «Арсенал» с десятью очками занимает третье место. У «Енисея» шесть очков и 11-я позиция. 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:09 +2
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Место
Красноярск

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