Тульские спортсменки выступили на первенстве России по пляжному волейболу

В поселке Витязево Краснодарского края в специализированном спортивном центре «Волей Град» завершилось первенство России по пляжному волейболу среди девушек 2004−2005 годов рождения.

24 команды боролись за призовые места турнира. Тульскую область представляли воспитанницы ДЮСШ «Игровые виды спорта» Дарья Киняшева и Алиса Абдулина.

Наша пара в упорнейшей борьбе со счетом 2:1 выиграла у двух команд Краснодарского края и уступила Ростовской (1:2) и Московской (0:2) областям.

По итогам турнира тулячки заняли 9 место, что является успехом для молодых спортсменок. Отметим, что основное направление у наших волейболисток — это классический волейбол, а подготовка к «пляжке» началась за несколько месяцев до начала первенства России.