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Тульские спортсменки выступили на первенстве России по пляжному волейболу

Тульские спортсменки выступили на первенстве России по пляжному волейболу

Волейболистки заняли девятое место.

В поселке Витязево Краснодарского края в специализированном спортивном центре «Волей Град» завершилось первенство России по пляжному волейболу среди девушек 2004−2005 годов рождения.

24 команды боролись за призовые места турнира. Тульскую область представляли воспитанницы ДЮСШ «Игровые виды спорта» Дарья Киняшева и Алиса Абдулина.

Наша пара в упорнейшей борьбе со счетом 2:1 выиграла у двух команд Краснодарского края и уступила Ростовской (1:2) и Московской (0:2) областям.

По итогам турнира тулячки заняли 9 место, что является успехом для молодых спортсменок. Отметим, что основное направление у наших волейболисток — это классический волейбол, а подготовка к «пляжке» началась за несколько месяцев до начала первенства России.

Поздравляем тренера тульской пары Кутузова Д. М. с успешным выступлением. Также выражается благодарность Алексею и Андрею Ганелиным за помощь в подготовке спортсменок.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:30 +3
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