В Богородицке суд отменил решение о запрете работы перевозчиков

Все нарушения уже устранены.

Центральный районный суд Тулы удовлетворил ходатайство транспортной компании о досрочном прекращении запрета эксплуатации автобуса ЛИАЗ и двух автобусов ПАЗ.

Решение о приостановлении деятельности и запрете использования автобусов транспортной компании сроком на 30 дней суд принял 23 августа.

В основу дела легли результаты проверки Территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО. Сотрудники ведомства установили, что транспортная компания не обеспечила техническое обслуживание и ремонт используемых транспортных средств, что создает угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Днем позже представители транспортной компании подали апелляцию.

Согласно постановлению Центрального районного суда Тулы, все выявленные нарушения устранены, компания продолжит перевозку пассажиров с 27 августа.