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В Богородицке суд отменил решение о запрете работы перевозчиков

В Богородицке суд отменил решение о запрете работы перевозчиков

Все нарушения уже устранены.

Центральный районный суд Тулы удовлетворил ходатайство транспортной компании о досрочном прекращении запрета эксплуатации автобуса ЛИАЗ и двух автобусов ПАЗ.

Решение о приостановлении деятельности и запрете использования автобусов транспортной компании сроком на 30 дней суд принял 23 августа.

В основу дела легли результаты проверки Территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО. Сотрудники ведомства установили, что транспортная компания не обеспечила техническое обслуживание и ремонт используемых транспортных средств, что создает угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Днем позже представители транспортной компании подали апелляцию.

Согласно постановлению Центрального районного суда Тулы, все выявленные нарушения устранены, компания продолжит перевозку пассажиров с 27 августа.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:10 +1
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Место
БогородицкТульская область

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