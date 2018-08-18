ЦСКА крупно обыграл тульский «Арсенал»: 3:0

Фото ПФК «Арсенал»

18 августа «Арсенал» провел матч в Москве против армейцев. Текстовая трансляция матча от Myslo.

Матч окончен. 3:0 в пользу ЦСКА — армейцы одерживают первую победу в сезоне. А «Арсенал» получает первое крупное поражение. Что ж, это только старт чемпионата, все еще впереди. Верим в команду, верим в «Арсенал»!

90+4' Чаушич наносит очень дальний и крайне неточный удар. Устали и отчаялись.

90+2' Бистрович вывел на ударную позицию Эрнандеса, который попросту не попал в ближний верхний угол.

90' Четыре минуты добавлено к основному времени матча.

90' ТКАЧЕВ! Мощно пробил метров с 30−35-ти, Акинфеев еле-еле сумел кулаком отбить мяч. Не ожидал Игорь такого поворота событий.

88' Ахметов навешивал на дальнюю штангу, где чуть-чуть не успел к мячу набегавший Магнуссон. Вместо мяча в ворота влетел сам исландец.

87' И снова Чалов подбирается к наши воротам… На этот раз Федора накрыл Максим Беляев.

86' Удар отчаяния нанес Сергей Ткачев. Мяч улетел на трибуну.

85' И еще один удар от Федора Чалова. На этот раз Левашов на месте.

82' Чалов получил мяч на фланге, сместился к центру и закрутил мяч в дальний угол ворот. Красивый удар получился. Жаль, что в наши ворота…

82' 3:0 в пользу армейцев.

81' Бакаев на газоне! Пострадал в единоборстве с Магнуссоном. На поле медики.

79' Замена у ЦСКА. Вместо Влашича появляется Астемир Гордюшенко. Снова замена из-за травмы — минутой ранее Влашич покинул поле.

77' Оказавшись один на правом фланге, Абель Эрнандес перевел мяч налево, где передачу уже поджидал никем не прикрытый Бистрович. Он в касание отправил мяч в ворота «Арсенала». Эх…

77' Гол: 2:0 в пользу ЦСКА.

76' Бакаев классно забросил в штрафную ЦСКА, но никто из партнеров его в этом эпизоде не поддержал.

75' По владению мячом 48% на 52% - в пользу «Арсенала». Жаль, что счет на табло не в нашу пользу… Да и удаление отнюдь не способствует успеху.

72' Ну вот, Кадрири только вышел, а уже успел «отличиться» — получил желтую карточку за срыв атаки на Фернандесе.

70' Третья и последняя замена у «Арсенала». Вместо Костадинова на поле появляется Кадири!

70' Магнуссон получает желтую за фол на Джорджевиче — срыв атаки.

69' Кажется, «Арсеналу», чтобы начать играть, надо удалить одного игрока…

68' ВОТ ЭТО МОМЕНТИЩЕ! «Арсенал» отлично разыграл мяч возле штрафной ЦСКА, выведя на удар Ткачева, который метров с 20-ти пробил в угол ворот Акинфеева. Но мяч прошел рядом со штангой.

67' Красную карточку получил Гиа Григалава. Он рукой прервал передачу Влашича на выходе один на один.

67' Удаление у «Арсенала».

67' Почему-то арбитр вообще никак не отреагировал на то, что Влашич сфолил на Бакаеве.

62' Влашич с угла штрафной метил в дальний, но сильно не получилось -мяч в руках у Левашова.

62' Вторая замена у ЦСКА. Вместо Жамалетдинова игру будет продолжать Ильзат Ахметов.

61' Дальний удар по воротам «Арсенала» в исполнении Жамалетдинова — сильно неточно.

60' Неплохая задумка для атаки была у «Арсенала»: заброс в штрафную на Лесового, которого не опекал ни один защитник ЦСКА. Но получилось неточно, мяч оказался в руках у Акинфеева.

57' Замена у «Арсенала»! Вышел Лесовой вместо Кангвы (похоже, травма какая-то у Эванса — поле он покидал, заметно прихрамывая).

54' «Арсенал» сумел прижать ЦСКА к их штрафной! Довольно затяжная серия атак в исполнении туляков. Пока до акцентированного удара по воротам Акинфеева дело не дошло.

53' И еще раз Джорджевич попытался повторить то же самое. Защитники ЦСКА не дали пройти прострелу на Кангву.

52' МОМЕНТ! Пустили в прорыв по левому флангу Джорджевича, тот опасно простреливал в центр, но первым на мяче оказался Акинфеев.

51' ЦСКА заработал штрафной. Розыгрыш стандарта вышел невнятный, но вот сразу после этого Чалов с линии штрафной мощно пробил слету. Мяч прошел над перекладиной!

49' А вот и Бистрович проверил свою точность — получилось плоховато, мяч улетел к фанатам ЦСКА.

47' Подача с левого фланга от Магнуссона в район 11-метровой, где никем не прикрытый Абель Эрнандес, автор единственного гола в этом матче, нанес удар по воротам Левашова. Но удар получился неточным.

46' В перерыве у «Арсенала» произошла замена: вместо Игоря Горбатенко на поле вышел Горан Чаушич.

46' Второй тайм! Верим в «Арсенал»!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Тимур Жамалетдинов, нападающий ЦСКА:

- Хорошо что у нас все получалось, забили быстрый гол. Могли бы и второй забить, было бы полегче чуть-чуть. А так «Арсенал» сейчас будет отыгрываться и идти вперед. Мы ведем 1:0, надо брать игру под свой контроль. Главное в обороне сыграть надежно.

Георги Костадинов:

- Во второй половине матча нам нужно создавать больше моментов и выигрывать больше единоборств. У нас есть все шансы забить.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. В первую половину тайма армейцы объективно были сильнее по всем показателям, но после гола как-то подсдулись, что ли. Но «Арсенал» умудрялся допускать столько глупых ошибок на своей половине поля, что нам просто повезло, что ЦСКА не забил еще.

45+2' Горбатенко заработал штрафной на половине поля армейцев, но в момент розыгрыша Джорджевич оказался в офсайде.

45+1' Туляки завозились на фланге, в итоге армейцы отобрали мяч, а Джорджевич, видимо, от обиды, пошел в грубый подкат против Бистровича. И заработал совершенно необязательную желтую карточку.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

43' Сейв Левашова! Оказавшись на углу штрафной «Арсенала» в гордом одиночестве, Чалов бил в дальний угол ворот Левашова, но Михаил в отличном прыжке сумел отразить мяч.

42' Горбатенко вырвался вперед по флангу и отдал передачу на набегавшего Ткачева. Тот то ли слишком слабенько пробил, то ли неудачно навесил в штрафную — никого из партнеров там не было.

39' Армейцы разыграли штрафной. После подачи Фернандес скинул мяч на Магнуссона, и тот, проворно развернувшись, попытался нанести удар в дальнюю девятку ворот Левашова. Но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

37' Первая желтая карточка в игре — получает ее наш Анри Хагуш. После эпизода, в котором он наступил на ногу все тому же Бистровичу. Не повезло сегодня полузащитнику ЦСКА, со всех сторон напали)

36' А теперь травму получил Бистрович — Горбатенко в прыжке ударил его локтем в глаз. Неприятно.

35' Хагуш решился на удар издали. Мяч прилетел точно в руки Акинфееву.

34' Чернову оказывают помощь на бровке. В одном из единоборств он получил травму головы. Ему останавливают кровь и накладывают повязку.

30' ЦСКА наконец делает замену. Вместо Щенникова выходит Федор Чалов.

28' Снова дарим мяч армейцам. На этот раз оттянувшийся назад Кангва потерял мяч на левом фланге. Повезло, что его подстраховал товарищ по команде, разрядив ситуацию. Очень много ошибок у «Арсенала» на своей половине поля в первой трети матча.

27' Щенников лежит на поле. Врач, который прибежал к нему на помощь, показал Гончаренко, что нужна замена. Причем травма получилась на пустом месте: Щенников ударил Бакаева по ногам и, видимо, в этом эпизоде неудачно дернул свою ногу.

25' Горбатенко навесил в район 11-метровой отметки на Джордевича. Тот попытался головой переправить мяч в дальнюю девятку, но получилось неточно.

22' В центре поля грубо сыграли после Кангвы, но судья дал раскрутить атаку «Арсенала». А потом уже Джорджевич наткнулся на игрока ЦСКА, потребовалась помощь медиков. Вроде и с одним, и с другим все в порядке.

21' Пока преимущество ЦСКА колоссальное. Надо «Арсеналу» срочно что-то делать со своей игрой.

20' Опять двадцать пять. Футболисты «Арсенала» создают себе проблемы на пустом месте. От нашего игрока за лицевую уходил мяч, но никто из защитников его не выбил. Угловой у наших ворот, хотя два защитника легко могли это предотвратить… Но они просто проводили его взглядом.

18' И снова чуть не привезли в свои ворота. Армейцы легко отобрали мяч у Костадинова и нанесли удар по воротам Левашова. Мяч прошел над перекладиной.

16' Беляев чуть не привез гол в свои ворота… Завозился с мячом, подарив его сопернику. Но ЦСКА на наше счастье не воспользовался моментом, и мяч оказался в руках Левашова. Фух.

15' Джорджевича снова «поймали» в офсайде.

12' Наш сектор (источник: телеграм-канал Мог дома сидеть):

10' Жамалетдинов, получив мяч за пределами штрафной, ворвался в нее, нанес мощный удар по воротам Левашова. Михаил отбил его перед собой, и на добивании первым оказался Эрнандес. Гол!

10' Гол! ЦСКА открыл счет в игре — 1:0.

9' Команды обменялись офсайдами — сначала в положение вне игры забрался Жамалетдинов, а в ответной атаке «Арсенала» в офсайде оказался Джорджевич.

7' Армейцы провели размашистую атаку. Фернандес с правого фланга простреливал на дальнюю штангу, где чуть-чуть не успел к мячу Жамалетдинов — сумел поймать его уже только за лицевой линией.

4' Штрафной в исполнении ЦСКА — мяч заброшен в штрафную площадь «Арсенала», откуда туляки еще довольно легко выбили. Но сам стандарт сомнительный — не было по сути никакого нарушения у Горбатенко, однако арбитр решил иначе.

3' Насели армейцы на наши ворота! Жамалетдинов прострелил на Щенникова, который головой пробил мимо ворот. К счастью для нашего «Арсенала».

3' После розыгрыша углового по воротам Левашова бил Бекао. Мимо!

2' Первый удар по воротам в этом матче нанес Тимур Жамалетдинов. Мяч ушел от защитника, будет первый угловой.

1' Символический «удар» (или, скорее, укус) по мячу, кстати, произвела одна из собак. Что ж молодцы ЦСКА, яркая и запоминающаяся акция получилась.

1' Стартовый свисток прозвучал. Вперед, за Тулу!

0' Команды выходят на поле в сопровождении собачек из московского приюта — сегодня отмечается Всемирный день бездомных животных. Вот такая милая акция!

0' Антураж перед матчем ЦСКА — «Арсенал» от фотографа тульского клуба:

0' Стартовые составы и скамейки запасных:

0' Видео-анонс матча от «Арсенал ТВ»:

0' Вдохновляющая цитата нашего голкипера Михаила Левашова о предстоящей игре:

0' В последних пяти матчах между сегодняшними соперниками зафиксированы четыре победы ЦСКА и одна «Арсенала» (в октябре 2017 года). Последняя победа ЦСКА — 6 мая — вообще получилась разгромной для туляков: наши проиграли 0:6. Но этот сезон канониры начали чуть лучше, чем армейцы: в активе «Арсенала» одна ничья и одна победа, причем добытая в меньшинстве, тогда как ЦСКА может «похвастать» только двумя ничьими. В связи с этим приятное замечание: сейчас «Арсенал» в таблице выше ЦСКА — армейцы с двумя очками совсем рядышком с зоной вылета, а наши канониры расположились на 7-й строчке:

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! В 16.30 в Москве прозвучит стартовый свисток на матч наших оружейников против ЦСКА. Следите за матчем вместе с текстовой трансляцией от Myslo!