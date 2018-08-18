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В Новомосковске студент украл скутер
Фото accofestival.spb.ru.

В Новомосковске студент украл скутер

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске в дежурную часть МВД с заявлением обратился 38-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его сарай, расположенный рядом с домом по ул. Донской, поврежден, а стоявший там скутер Suzuki исчез.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы задержали 18-летнего студента одного из новомосковских техникумов. В отделении полиции молодой человек сознался в содеянном. Похищенный скутер изъяли и вернули законному владельцу.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:04 +2
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