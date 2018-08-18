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19 августа в Туле из-за марафона ограничат движение транспорта
Фото kaztag.info.

19 августа в Туле из-за марафона ограничат движение транспорта

Городской транспорт будет ходить по измененной схеме.

19 августа в областной столице пройдёт «Тульский марафон-2018». В связи с проведением мероприятия с 0.00 до 16.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от пр. Ленина до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до Площади им. 50-й армии.

А с 8.00 до 16.00 19 августа на этих же улицах будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, ограничения введены для обеспечения безопасности во время мероприятия.

Городские маршрутки, автобусы и троллейбусы на время действия ограничений будут курсировать по скорректированным маршрутам.

Автобусы


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

11

завод РТИ —

пос. Октябрьский

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева- ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная

12

Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»

ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе- ул. Индустриальная — ул. Каракозова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая -ул. Оружейная

26

пос. Скуратово
(пос. Западный)
мкр. Петровский

Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкрн. Петровский

38

пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный

завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Ф. Смирнова — Красноармейский пр. — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная

Маршрутки


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

15

Завод «РТИ" —

пос. Иншинский —

с-з «Ударник»

ул. Оружейная — ул. Болдина — пр-т Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-ый проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — ул. Лесная (Мыза) -Одоевское шоссе — ул. Шоссейная — пос. Иншинский — а/д Р132 — пос. 12 лет Октября — с-з Ударник

40К

Завод РТИ — д. Бежка

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. 9 Мая — пр-т Ленина —

ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая —

ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе — д. Бежка -Епифанское шоссе — ул. Павлика Морозова — ул. Газовая — ул. Кутузова — ул. Шухова — ул. Калинина — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная

54

пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи

ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссенйая — пр-т Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Шоссейная — ул. Советская — ул. Трудовая

58

Завод РТИ — пос. Октябрьский

(18 проезд)

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-ый проезд — ул. Карпова- Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная

Троллейбусы


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

4

ст. Южная — пос. Горелки

 

пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — пл. 50-й Армии

5

Московский вокзал — ст. Южная

пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр- ул. Путейская

12

пос. Косая Гора — Московский вокзал

ул. Максима Горького — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:19 0
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