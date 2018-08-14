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С 17 августа стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Ростов»

С 17 августа стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Ростов»

Встреча состоится в следующую пятницу, 24 августа, на домашнем стадионе канониров.

Пресс-служба оружейников анонсировала продажу билетов на матч пятого тура чемпионата России «Арсенал» – «Ростов». Матч состоится в пятницу, 24 августа, на центральном стадионе Тулы. Начало в 19.30. Кассы будут работать по следующему графику:

  • 17 августа – 23 августа: с 13.00 до 19.00,
  • 24 августа: с 13.00 до 20.10.

Вход активных болельщиков (сектор «Север») на фанатские секторы (7-8-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно в фан-клубе «Арсенал» (контактный телефон 8(953)423-29-60).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор №2) осуществляется по билетам для взрослых – 200 рублей, для детей до 14 лет – 100 рублей. Дети до 7 лет включительно могут посещать матчи с родителями бесплатно, не занимая отдельного места.

Телефоны для справок: 8(906)623-20-63, 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

 

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 +2
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