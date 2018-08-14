Из-за долга в 50 тысяч рублей житель Тульской области чуть не лишился отпуска

На исполнении в отделе судебных приставов Узловского района Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина Л. задолженности на сумму более 50 тысяч рублей.

Мужчина о своих долгах знал, но добровольно оплатить их не торопился. В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Однако неплательщик не придал этому значения и купил билеты для отдыха за рубежом. Несмотря на это, покинуть страну ему удалось только после полной уплаты задолженности и исполнительского сбора.

Чтобы не лишиться отпуска, сотрудники Управления ФССП России по Тульской области советуют жителям региона узнать о своих обязательствах с помощью «Банка данных исполнительных производств» и заблаговременно погасить все имеющиеся задолженности.