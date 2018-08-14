новости
новости
Регистрация
Из-за долга в 50 тысяч рублей житель Тульской области чуть не лишился отпуска

Из-за долга в 50 тысяч рублей житель Тульской области чуть не лишился отпуска

Судебные приставы запретили мужчине покидать пределы Российской Федерации.

На исполнении в отделе судебных приставов Узловского района Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина Л. задолженности на сумму более 50 тысяч рублей.

Мужчина о своих долгах знал, но добровольно оплатить их не торопился. В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Однако неплательщик не придал этому значения и купил билеты для отдыха за рубежом. Несмотря на это, покинуть страну ему удалось только после полной уплаты задолженности и исполнительского сбора.

Чтобы не лишиться отпуска, сотрудники Управления ФССП России по Тульской области советуют жителям региона узнать о своих обязательствах с помощью «Банка данных исполнительных производств» и заблаговременно погасить все имеющиеся задолженности. 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:41 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областиограничение на выезд за границудолгисудебные приставы
Место
Тульская областьУзловской район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 17 августа стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Ростов»
С 17 августа стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Ростов»
В Алексинском районе открылся новый храм
В Алексинском районе открылся новый храм
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.