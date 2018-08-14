В Новомосковске велосипедного вора нашли по отпечаткам пальцев
Ранее судимый неработающий мужчина ночью украл двухколёсный транспорт из двора.
В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда. По данным пресс-службы регионального УМВД, жительница райцентра оставила транспортное средство без присмотра на ночь во дворе собственного дома. Вор беспрепятственно забрал велосипед и скрылся. Сумма ущерба составила три тысячи рублей.
Работавшие на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили следы пальцев рук. Эксперты-криминалисты выяснили, что отпечатки принадлежат 47-летнему неработающему ранее судимому мужчине. У подозреваемого обнаружено и изъято похищенное. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
Полицейские напоминают тулякам несколько простых правил, которые помогут защитить велосипед от кражи:
- По возможности не оставляйте велосипед без присмотра, а в случае необходимости обязательно используйте велозамок.
- Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения или в людном месте.
- Крепя велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости. Пристегивайте велосипед за колеса и раму.
- Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда. Уходя надолго, снимите и заберите с собой седло.
- Если велосипед все же похитили, незамедлительно обращайтесь в полицию.