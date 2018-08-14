В Новомосковске велосипедного вора нашли по отпечаткам пальцев

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда. По данным пресс-службы регионального УМВД, жительница райцентра оставила транспортное средство без присмотра на ночь во дворе собственного дома. Вор беспрепятственно забрал велосипед и скрылся. Сумма ущерба составила три тысячи рублей.

Работавшие на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили следы пальцев рук. Эксперты-криминалисты выяснили, что отпечатки принадлежат 47-летнему неработающему ранее судимому мужчине. У подозреваемого обнаружено и изъято похищенное. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские напоминают тулякам несколько простых правил, которые помогут защитить велосипед от кражи: