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В Новомосковске велосипедного вора нашли по отпечаткам пальцев

В Новомосковске велосипедного вора нашли по отпечаткам пальцев

Ранее судимый неработающий мужчина ночью украл двухколёсный транспорт из двора.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда. По данным пресс-службы регионального УМВД, жительница райцентра оставила транспортное средство без присмотра на ночь во дворе собственного дома. Вор беспрепятственно забрал велосипед и скрылся. Сумма ущерба составила три тысячи рублей.

Работавшие на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили следы пальцев рук. Эксперты-криминалисты выяснили, что отпечатки принадлежат 47-летнему неработающему ранее судимому мужчине. У подозреваемого обнаружено и изъято похищенное. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские напоминают тулякам несколько простых правил, которые помогут защитить велосипед от кражи:

  • По возможности не оставляйте велосипед без присмотра, а в случае необходимости обязательно используйте велозамок.
  • Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения или в людном месте.
  • Крепя велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости. Пристегивайте  велосипед за колеса и раму.
  • Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда. Уходя надолго, снимите и заберите с собой седло.
  • Если велосипед все же похитили, незамедлительно обращайтесь в полицию.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +5
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