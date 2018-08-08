новости
новости
Регистрация
Главный врач «Арсенала» рассказал о травмированных игроках
Фото из архива Myslo.

Главный врач «Арсенала» рассказал о травмированных игроках

Речь идет о Берхамове, Альваресе и Александрове.

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о состоянии травмированных игроков.
 
 
– Кантемир Берхамов получил рассечение лобной части головы во время игры с «Зенитом». Слава богу, обошлось без повреждения головного мозга. Мы зашили рассечение, сейчас футболист тренируется в общей группе без ограничений.
 
У Виктора Альвареса заканчивается период реабилитации. Он получил травму плеча во время сборов в Австрии. Завтра состоится контрольное МРТ. После этого мы уже примем решение. Сейчас Альварес занимается со всеми вместе. Единственное, ему сейчас противопоказаны контактные единоборства.
 
Михаил Александров получил травму коленного сустава во время игры с «Динамо». Сейчас его состояние улучшилось. Но для того чтобы принять решение по дальнейшему тактическому лечению, мы отправляем Александрова в Германию к оперирующему хирургу. После этого мы будем понимать, как дальше нужно действовать. Есть подозрение на растяжение связок. Нам нужно понять, насколько это серьезно.
Сюжет: Арсенал
Как тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Ахматом»
Спорт
Как тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Ахматом»
сегодня, в 14:22, 19 1057 2
Тульский «Арсенал»: «Долгов перед Божовичем у клуба нет!»
Спорт
Тульский «Арсенал»: «Долгов перед Божовичем у клуба нет!»
6 августа, в 17:32, 82 2911 2
Голосом Артема Дзюбы заговорил Яндекс.Навигатор
Мир
Голосом Артема Дзюбы заговорил Яндекс.Навигатор
6 августа, в 15:01, 83 5863 2
С 6 августа можно приобрести билеты на матч «Арсенал» — «Ахмат»
Спорт
С 6 августа можно приобрести билеты на матч «Арсенал» — «Ахмат»
6 августа, в 11:06, 5 599 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:54 +2
Другие статьи по темам
Люди
Александр РезеповВиктор АльваресКантемир БерхамовМихаил Александров
Место
Тула
Прочее
Арсеналтравмированные игроки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в ДТП пострадал «бесправный» водитель мопеда
В Тульской области в ДТП пострадал «бесправный» водитель мопеда
Жительница Тульской области заплатит штраф за СМС с оскорблениями бывшей свекрови
Жительница Тульской области заплатит штраф за СМС с оскорблениями бывшей свекрови
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.