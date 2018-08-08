Главный врач «Арсенала» рассказал о травмированных игроках

Фото из архива Myslo.

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о состоянии травмированных игроков.

– Кантемир Берхамов получил рассечение лобной части головы во время игры с «Зенитом». Слава богу, обошлось без повреждения головного мозга. Мы зашили рассечение, сейчас футболист тренируется в общей группе без ограничений.

У Виктора Альвареса заканчивается период реабилитации. Он получил травму плеча во время сборов в Австрии. Завтра состоится контрольное МРТ. После этого мы уже примем решение. Сейчас Альварес занимается со всеми вместе. Единственное, ему сейчас противопоказаны контактные единоборства.

Михаил Александров получил травму коленного сустава во время игры с «Динамо». Сейчас его состояние улучшилось. Но для того чтобы принять решение по дальнейшему тактическому лечению, мы отправляем Александрова в Германию к оперирующему хирургу. После этого мы будем понимать, как дальше нужно действовать. Есть подозрение на растяжение связок. Нам нужно понять, насколько это серьезно.