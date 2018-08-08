Жительница Тульской области заплатит штраф за СМС с оскорблениями бывшей свекрови

Женщина писала сообщения по ночам два месяца.

30-летняя жительница Узловского района обвинялась в административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

В ходе судебного заседания установлено, что в апреле и мае 2018 года по ночам женщина отправляла бывшей свекрови СМС-сообщения оскорбительного характера с использованием нецензурных выражений.

С учетом наличия обстоятельств, смягчающих ответственность, суд назначил правонарушительнице минимальное наказание — 1000 рублей штрафа. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.