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Жительница Тульской области заплатит штраф за СМС с оскорблениями бывшей свекрови

Жительница Тульской области заплатит штраф за СМС с оскорблениями бывшей свекрови

Женщина писала сообщения по ночам два месяца.

30-летняя жительница Узловского района обвинялась в административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

В ходе судебного заседания установлено, что в апреле и мае 2018 года по ночам женщина отправляла бывшей свекрови СМС-сообщения оскорбительного характера с использованием нецензурных выражений.

С учетом наличия обстоятельств, смягчающих ответственность, суд назначил правонарушительнице минимальное наказание — 1000 рублей штрафа. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:33 0
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