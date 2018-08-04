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Молодежка «Арсенала» в меньшинстве обыграла «Зенит»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» в меньшинстве обыграла «Зенит»

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу оружейников.

Молодежная команда «Арсенала» обыграла сверстников из «Зенита» со счетом 1:0. Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Единственный гол забил Артем Максименко на 31-й минуте. Через 10 минут команда Вадима Гаранина осталась в меньшинстве: Пацев получил вторую желтую и покинул поле.

Несмотря на численное преимущество, сине-бело-голубые так и не смогли сравнять счет в матче.

Оружейники добывают вторую победу подряд.

 

«Зенит» — мол. Санкт-Петербург — «Арсенал» — мол. — 0:1

4 августа. Санкт-Петербург. МСА «Петровский». Судья Евгений Карасев (Псков).

Гол: Максименко (31, 0:1).

«Зенит»-мол.: Рыбиков, Першин (Симдянкин, 53), Запрягаев, Колдунов (Симутенков, 63), Алоян, Левин, М. Смирнов, А. Смирнов, Андреев (Грищенко, 61), Прохин, Шамкин.

«Арсенал»-мол.: Шамов, Аджоев (Прилепский, 68), Осипов, Максименко (Родинков, 90), Мельников, Хлусевич (Николаев, 80), Клементьев, Бобров (Веприков, 46), Крикуненко, Пацев, И.Иванов.

Предупреждения: Пацев (36), Запрягаев (51), Грищенко (83).

На 41-й минуте Пацев удален за второе предупреждение.

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