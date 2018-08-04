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На Тулу обрушатся грозы и сильный ветер

На Тулу обрушатся грозы и сильный ветер

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1−3 часа в регионе ожидаются грозы с усилением западного ветра. Порывы могут составить 12−17 м/с.

Такая погода сохранится до конца вечера. В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Меры предосторожности и правилах поведения при прохождении грозового фронта:

  • держитесь в стороне от энергообъектов и энергоустановок (воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и пр.);
  • если появились признаки приближения грозы, лучше переждите ее в помещении. Не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;
  • если гроза застала вас под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
  • нельзя прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями. Лучше всего сесть на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак и пр.;
  • во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;
  • если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение, покиньте транспортное средство и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от него;
  • если вы едете в автомобиле, оставайтесь в нем, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь;
  • человеку, пострадавшему от удара молнии, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и т. п.), такой человек особенно нуждается в усиленном притоке воздуха к телу. Вызовите скорую помощь или доставьте пострадавшего в лечебное учреждение.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  • Машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:05 +4
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