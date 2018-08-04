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В Туле пропал 78-летний мужчина

В Туле пропал 78-летний мужчина

Туляков просят помочь в поисках.

В Туле пропал 78-летний мужчина. Николай Григорьевич Ермаков 2 августа ушел из дома на ул. Щегловская засека и до сих пор не вернулся.

Туляк нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

  • Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые, короткая стрижка.
  • Был одет: серая кепка, серая ветровка, клетчатая рубашка коричневого цвета, темно-зеленые штаны, черные кеды.
  • С собой: велосипед марки «Форвард» черного цвета с желтыми полосками.

К поиску пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Ермакова, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-54 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:30 +2
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