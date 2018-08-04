В Туле пропал 78-летний мужчина. Николай Григорьевич Ермаков 2 августа ушел из дома на ул. Щегловская засека и до сих пор не вернулся.



Туляк нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые, короткая стрижка.

рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые, короткая стрижка. Был одет: серая кепка, серая ветровка, клетчатая рубашка коричневого цвета, темно-зеленые штаны, черные кеды.

серая кепка, серая ветровка, клетчатая рубашка коричневого цвета, темно-зеленые штаны, черные кеды. С собой: велосипед марки «Форвард» черного цвета с желтыми полосками.

К поиску пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».