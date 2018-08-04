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Арсеналец Даниил Лесовой сможет сыграть против «Зенита»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Арсеналец Даниил Лесовой сможет сыграть против «Зенита»

Игрок арендован у питерского клуба. В договоре нет пункта, согласно которому Даниил не может играть против «Зенита».

Арендованный у «Зенита» полузащитник Даниил Лесовой сможет сыграть против петербургского клуба в предстоящем матче 2-ого тура РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

В договоре аренды нет пункта, который запрещает Даниилу играть против сине-бело-голубых.

Напомним, что в прошлом сезоне арендованный у «Зенита» Артем Дзюба готов был выложить 120 тысяч евро, чтобы сыграть за «Арсенал» против своей команды. После матча было решено, что все расходы за участие форварда в поединке возьмет на себя тульский «Арсенал».

 

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 августа, в 16.30 в Санкт-Петербурге. Текстовую трансляцию читайте на Myslo.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:22 +2
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