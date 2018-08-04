Фото из архива Myslo.
4 августа за порядком в Туле проследит дежурный
Ответственным назначен Андрей Нагайцев.
Сегодня, 4 августа, в Туле дежурит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Андрей Нагайцев.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.
В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников
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