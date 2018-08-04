4 августа за порядком в Туле проследит дежурный

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 4 августа, в Туле дежурит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Андрей Нагайцев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.