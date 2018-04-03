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Дзюба решил заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита»
Фото ПФК «Арсенал».

Дзюба решил заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита»

«Если этого не сделаю, то буду крохобором на всю страну» – сказал футболист в эфире телеканала «Россия 24».

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что решил заплатить 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы сыграть в матче чемпионата России с петербургским «Зенитом», которому принадлежат права на игрока. Об этом пишет rsport.ria.ru.

Напомним, этой зимой Дзюба на правах аренды перешел из «Зенита» в «Арсенал». Команды должны 22 апреля сыграть между собой в Туле.

В эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» Дзюба заявил, что готов заплатить 120 тысяч евро за возможность сыграть с «Зенитом» (цифра указана в арендном контракте).

Дзюба сказал: «Я понимаю, что, сделав это, окончательно в ноль уйду. То есть я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но да, я не лукавлю. Если никто не будет (против этого), то 100% я заплачу из своего кармана, лишь бы выйти. Если этого не сделаю, то буду крохобором на всю страну».

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