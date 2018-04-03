Дзюба решил заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита»

Фото ПФК «Арсенал».

«Если этого не сделаю, то буду крохобором на всю страну» – сказал футболист в эфире телеканала «Россия 24».

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что решил заплатить 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы сыграть в матче чемпионата России с петербургским «Зенитом», которому принадлежат права на игрока. Об этом пишет rsport.ria.ru.

Напомним, этой зимой Дзюба на правах аренды перешел из «Зенита» в «Арсенал». Команды должны 22 апреля сыграть между собой в Туле.

В эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» Дзюба заявил, что готов заплатить 120 тысяч евро за возможность сыграть с «Зенитом» (цифра указана в арендном контракте).

Дзюба сказал: «Я понимаю, что, сделав это, окончательно в ноль уйду. То есть я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но да, я не лукавлю. Если никто не будет (против этого), то 100% я заплачу из своего кармана, лишь бы выйти. Если этого не сделаю, то буду крохобором на всю страну».