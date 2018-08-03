Фото из архива Myslo.
По итогам матча с «Арсеналом» «Динамо» оштрафовано на 85 тысяч рублей
Всему виной – поведение столичных болельщиков.
В четверг, 2 августа, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам московское «Динамо» было оштрафовано на 85 тысяч рублей.
- 50 тысяч клуб выплатит за использование болельщиками пиротехники на трибунах,
- 10 тысяч — за скандирование зрителями оскорбительных выражений,
- 25 тысяч — за «неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья».
Напомним, также игрок «Динамо» Абдул-Азиз Теттех был дисквалифицирован на два матча за грубую игру против футболиста «Арсенала» Горана Чаушича.
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