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По итогам матча с «Арсеналом» «Динамо» оштрафовано на 85 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

По итогам матча с «Арсеналом» «Динамо» оштрафовано на 85 тысяч рублей

Всему виной – поведение столичных болельщиков.

В четверг, 2 августа, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам московское «Динамо» было оштрафовано на 85 тысяч рублей.

  • 50 тысяч клуб выплатит за использование болельщиками пиротехники на трибунах,
  • 10 тысяч — за скандирование зрителями оскорбительных выражений,
  • 25 тысяч — за «неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья».

Напомним, также игрок «Динамо» Абдул-Азиз Теттех был дисквалифицирован на два матча за грубую игру против футболиста «Арсенала» Горана Чаушича.

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