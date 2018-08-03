По итогам матча с «Арсеналом» «Динамо» оштрафовано на 85 тысяч рублей

Фото из архива Myslo.

В четверг, 2 августа, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам московское «Динамо» было оштрафовано на 85 тысяч рублей.

50 тысяч клуб выплатит за использование болельщиками пиротехники на трибунах,

10 тысяч — за скандирование зрителями оскорбительных выражений,

25 тысяч — за «неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья».

Напомним, также игрок «Динамо» Абдул-Азиз Теттех был дисквалифицирован на два матча за грубую игру против футболиста «Арсенала» Горана Чаушича.