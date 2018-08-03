Исследование: в Тульской области проверили радиационный фон

Управление Роспотребнадзора рассказало о радиационном фоне в Тульской области:

– С 1993 года ни в одном населенном пункте области, пострадавшем вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, не было установлено превышений средней годовой эффективной дозы (СГЭД90) в 1 миллизиверт/год, при этом величины средних годовых эффективных доз облучения жителей пострадавших территорий имеют тенденцию к снижению в течение многих лет.

Так, если в 1996 г. максимальный уровень СГЭД90 фиксировался в д. Рождествено-1 Плавского района Тульской области 0,8 миллизиверт/год, то в 2017 г. максимальный уровень уже составил 0,4 миллизиверт/год. В других населенных пунктах области данная величина, по сравнению с д. Рождествено-1 на порядок меньше.

По расчету значений средней накопленной эффективной дозы (СНЭД) за период с 1986 г. по 2017 г. для населения всех населенных пунктов, накопленная доза жителей не превысила 70 миллизиверт.

Управлением ежегодно осуществляется радиационно-гигиенический мониторинг территорий области с отбором проб продуктов питания местного производства и «даров леса» на определение уровней содержания цезия-137 и стронция-90.

Превышений допустимых уровней содержания изотопов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и продовольственном сырье местного производства и произрастания не обнаружено.

В 2017 году отмечалось однократное превышение гигиенических нормативов по цезию-137 в реализуемых на рынке ягодах лесных, завезенных в Тульскую область с другой территории, данная партия ягод была снята с реализации.

Указанное свидетельствует о стабильной радиационной обстановке на радиоактивно загрязненных территориях области.

Системный анализ результатов комплексного изучения состояния здоровья населения свидетельствует, что в Тульской области действуют все группы факторов (образ жизни, внешняя среда, наследственность, качество медицинской помощи), причем среди приоритетных его показателей состояние внешней среды не является определяющим.

Наиболее интенсивное ухудшение свойственно тем показателям здоровья, которые теоретически и реально определяются в значительной мере поведенческими стереотипами населения. Достоверных различий таких показателей как уровень, динамика, структура заболеваемости, оцениваемых в разное время после аварии на загрязненных и незагрязненных территориях не выявлялось.