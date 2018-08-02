Погода в Туле 3 августа: тридцатиградусная жара, облачно и без осадков

Фото из архива MySlo

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет небольшая облачность.

Без осадков, ветер северо-западный, северный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +13 до +18 градусов, днём – от +26 до +31. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.