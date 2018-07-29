Тульские боксеры завоевали медали на первенстве России

Фото Федерации бокса Тульской области.

За звания лучших боролись юноши 15-16 лет из разных регионов страны.

28 июля в Тюмени завершилось первенство России по боксу. В соревнованиях приняли участие более 260 юношей 15-16 лет из 12 федеральных округов.

По итогам турнира тульские спортсмены завоевали бронзовую и серебряную медали.

В весовой категории свыше 80 килограммов Иван Онищенко на пути к финалу одержал три победы и лишь в решающем поединке раздельным решением судей уступил представителю Самарской области Тимуру Авдояну.

В весовой категории до 70 килограммов бронзовым призёром соревнований стал Исмаил Ганижев. Он также одержал три победы на предварительном этапе, но в полуфинале судьи отдали предпочтение Акиму Павлюкову из Краснодарского края.

Возглавлял тульскую делегацию Артём Емельянов.