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25 июля тульский «Арсенал» встретится с болельщиками
Фото из архива Myslo.

25 июля тульский «Арсенал» встретится с болельщиками

Футболисты и тренерский штаб ответят на вопросы туляков.

Сегодня, 25 июля, тульский «Арсенал» встретится с болельщиками. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Гости мероприятия смогут задать вопросы футболистам и тренерскому штабу команды, взять автографы и просто пожелать удачи в сезоне.

Болельщикам представят новичков «Арсенала», в частности, и главного тренера Олега Кононова.

Встреча состоится в 18.30 на западной трибуне Центрального стадиона. 

Вход через северо-западные ворота, которые будут открыты с 17.30. Размещение болельщиков на 5-6 секторах. Наличие клубной символики, красно-желтых тонов в одежде и оригинальных вопросов приветствуется.

Вспомнить, как прошла встреча с командой в прошлом году, можно здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:28 +3
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