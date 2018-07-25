Фото из архива Myslo.
25 июля тульский «Арсенал» встретится с болельщиками
Футболисты и тренерский штаб ответят на вопросы туляков.
Сегодня, 25 июля, тульский «Арсенал» встретится с болельщиками. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Гости мероприятия смогут задать вопросы футболистам и тренерскому штабу команды, взять автографы и просто пожелать удачи в сезоне.
Болельщикам представят новичков «Арсенала», в частности, и главного тренера Олега Кононова.
Встреча состоится в 18.30 на западной трибуне Центрального стадиона.
Вход через северо-западные ворота, которые будут открыты с 17.30. Размещение болельщиков на 5-6 секторах. Наличие клубной символики, красно-желтых тонов в одежде и оригинальных вопросов приветствуется.
Вспомнить, как прошла встреча с командой в прошлом году, можно здесь.
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