Россиян обязали установить газовые счётчики: разъясняем нормы закона

Фото из архива Myslo.

До 1 января 2019 года мы должны установить приборы учета. Кому разрешат не ставить приборы учета? Сколько стоит поставить счетчик? Разбирался Myslo.

Изменения в Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» уже вступили в силу. Согласно правилам, до 1 января 2019 года собственники жилых домов и собственники помещений в многоквартирных домах должны установить приборы индивидуального учета газопотребления. В противном случае прибор специалисты установят принудительно.

До обозначенной даты осталось совсем немного, но паниковать не стоит. Рассказываем, как максимально безболезненно пережить изменения закона.

Кого не коснулись изменения

Нормы закона не распространяются «на ветхие, аварийные объекты и объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года» (формулировка из закона). Кроме того, не придется устанавливать счетчики и собственникам квартир, в которых максимальный объем потребления природного газа составляет менее двух кубических метров в час.

Узнать, подходите ли вы под это определение, легко.

Если в вашем доме на газе работает только плита, никакие приборы учета вам устанавливать не нужно ни до 1 января 2019 года, ни после.

Но если в квартире есть отопительные приборы – газовая водонагревательная колонка или отопительный котел, работающий на природном газе, без установки счетчика не обойтись.

Кстати, эти правила не должны стать новостью для потребителей – их приняли несколько лет назад, потребителям дали срок на установку – до конца 2014 года. Но тогда многие не смогли выполнить требования.

Причем адаптироваться к новым условиям не успели не только собственники квартир, но и сами газовщики. Производители не смогли обеспечить страну таким количеством приборов учета. В связи со всеми этими сложностями срок и перенесли до 1 января 2019 года. Теперь от установки счетчиков отвертеться не получится.

Счетчики по принуждению

Если собственник не захочет устанавливать приборы учета газопотребления добровольно, газораспределительная организация имеет право смонтировать его принудительно. Никакого согласия собственника для этого не требуется.

Принудительно установить счетчик могут уже сейчас, если собственник будет протестовать против его установки.

В любом случае все расходы на установку так или иначе будут взысканы с потребителя.

Справедливости ради стоит отметить, что пока никаких штрафов за неустановку счетчиков до 1 января 2019 года не предусмотрено.

Не пустил газовщика – получи штраф

Спрятаться от газовой службы не получится. По закону собственник, не исполнивший обязанности по установке прибора учета газа, должен обеспечить допуск сотрудников газовой службы к местам установки прибора. При отказе собственника впустить газовщиков специалисты вправе подать иск в суд о понуждении в обеспечении доступа.

Помимо этого собственник обязан предоставлять доступ для тех­обслуживания внутридомового газового оборудования, в ходе которого как раз и может быть замечено отсутствие счетчика. А уже за отказ впустить газовщиков для проведения техобслуживания потребителям грозит административная ответственность и штраф от 1000 до 2000 рублей.

Цена вопроса

Установка газового счетчика в квартире – удовольствие недешевое. По состоянию на 23 июля 2018 года, по данным АО «Газпром газораспределение Тула» эта услуга (без перемонтажа газопровода, стоимости материалов и оборудования) стоит 4 123 рубля.

Мы посмотрели в интернет-магазинах цены на приборы учета газа. Цена на бытовые приборы, подходящие для квартиры, начинаются примерно от 2000 рублей. Большинство моделей стоят около 3500 рублей.

То есть, если мы захотим купить счетчик среднего ценового сегмента, заплатим за установку, прибавим стоимость необходимых материалов, получим сумму около 8000 рублей.

Внушительный ценник, особенно если сравнить его с действующим в Тульской области прожиточным минимумом – 9498 рублей.

Понимая, что не все потребители готовы выложить всю сумму сразу, газовщики пошли на уступки. В Тульской области, как и в ряде других регионов, газораспределительная организация предоставляет рассрочку на услугу. Но потребителям, воспользовавшимся предложением, придется переплатить: рассрочка предоставляется под проценты, которые не превышают ставку рефинансирования Центрального Банка РФ. Сейчас, например, она составляет 7,75% годовых. Максимальный срок рассрочки – пять лет, он может быть сокращен по желанию покупателя.

Специалисты уверяют: после установки счетчиков платежи за газ значительно уменьшаются, и приборы окупаются за несколько лет. Особенно это касается тех, у кого в квартире прописано больше человек, чем живет по факту.

Как установить счетчик

Чтобы установить газовый счетчик, необходимо подать заявку в отдел по работе с клиентами АО «Тулагоргаз», обратиться в службу «Единое окно» в филиалах АО «Газпром газораспределение Тула» или заполнить соответствующее заявление в электронной форме на сайтах указанных служб.

При личном обращении при себе нужно иметь паспорт и правоустанавливающий документ на объект недвижимости.

ссылка на закон

Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Остерегайтесь мошенников!

Устанавливать приборы учета газопотребления вправе только специализированные организации, имеющие соответствующее разрешение на проведение работ.

Помня плачевный опыт установки приборов учета электроэнергии, когда в городе активизировались мошенники, мы предупреждаем читателей:

Не доверяйте посторонним лицам и всегда проверяйте документы у сотрудников газовой службы;

Не стесняйтесь позвонить в организацию, сотрудником которой представляется пришедший в квартиру специалист.

Помните: подключать газовые счетчики самовольно запрещено! Газ опасен, поэтому ни в коем случае нельзя доверять работы по монтажу или демонтажу любого газового оборудования непрофессионалам.



Благодарим за помощь в подготовке материала АО «Газпром газораспределение Тула».