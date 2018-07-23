Администрация Тулы: ливневки работают в штатном режиме

Фото из архива Myslo.

В среднем на ликвидацию подтопления на каждом объекте требовалось не более часа.

В администрации Тулы прошло еженедельное оперативное совещание. Начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» Николай Безруков доложил, что в течение недели сотрудники поисково-спасательной службы удалили 126 аварийных деревьев.

Чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, не произошло.

Однако в ЕДДС поступали сообщения о подтоплениях частного сектора.

Как сообщил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Нагайцев, на минувших выходных работы по расчистке ливневых канализаций были проведены по десяти адресам, они функционируют в штатном режиме. В среднем на ликвидацию подтопления на каждом объекте требовалось не более часа.

Кроме того, по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова будет проведен мониторинг состояниях кровель домов для ликвидации имеющихся протечек.