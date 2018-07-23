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Администрация Тулы: ливневки работают в штатном режиме
Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы: ливневки работают в штатном режиме

В среднем на ликвидацию подтопления на каждом объекте требовалось не более часа.

В администрации Тулы прошло еженедельное оперативное совещание. Начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» Николай Безруков доложил, что в течение недели сотрудники поисково-спасательной службы удалили 126 аварийных деревьев.

Чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, не произошло.
Однако в ЕДДС поступали сообщения о подтоплениях частного сектора.

Как сообщил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Нагайцев, на минувших выходных работы по расчистке ливневых канализаций были проведены по десяти адресам, они функционируют в штатном режиме. В среднем на ликвидацию подтопления на каждом объекте требовалось не более часа.

Кроме того, по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова будет проведен мониторинг состояниях кровель домов для ликвидации имеющихся протечек.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:46 −9
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