Администрация Тулы: ливневки работают в штатном режиме
В среднем на ликвидацию подтопления на каждом объекте требовалось не более часа.
В администрации Тулы прошло еженедельное оперативное совещание.
Чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, не произошло.
Однако в ЕДДС поступали сообщения о подтоплениях частного сектора.
Как сообщил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Нагайцев, на минувших выходных работы по расчистке ливневых канализаций были проведены по десяти адресам, они функционируют в штатном режиме. В среднем на ликвидацию подтопления на каждом объекте требовалось не более часа.
Кроме того, по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова будет проведен мониторинг состояниях кровель домов для ликвидации имеющихся протечек.