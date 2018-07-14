новости
новости
Регистрация
В Новомосковске прошла спартакиада пенсионеров
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Новомосковске прошла спартакиада пенсионеров

Победители соревнований поедут на всероссийский финал в Новосибирск.

В Новомосковске прошел тульский этап Всероссийской спартакиады пенсионеров. В команду зачислялись только спортсмены, достигшие пенсионного возраста; причем, двое из них – непременно не моложе семидесяти лет. Победители соревнований поедут на всероссийский финал в Новосибирск.

Кто-то обязательно скажет: ну-ну, приурочили к пенсионной реформе. Между тем эти соревнования давно уже традиционные, проходят не первый год. И этим людям никому не надо ничего доказывать – они и так уже всем все доказали. Многие ли сравнительно молодые люди могут сейчас, оторвав попу от компьютера, с легкостью пробежать километр вокруг стадиона, а то и больше? А они – могут. А еще могут проплыть в бассейне, метко стрелять из мелкашки, играть в шахматы и настольный теннис.

Молодость в глазах, бодрость духа, крепость характера – это не строка в паспорте, а состояние души. Спартакиада пенсионеров – еще и море улыбок вокруг и ощущение яркости и насыщенности всего происходящего. Этому действительно стоит поучиться, если кто еще не понял, что жизнь – это непременное движение.

В Новомосковск приехали пятнадцать команд, в каждой из которых не менее восьми человек. География – самая обширная. От сельских районов – Воловского и Каменского, до крупных промышленных – Алексина, Узловой, конечно, и Тулы с Новомосковском.

В программу входила комбинированная эстафета с элементами спортивных игр, как же без них, а также бег на тысячу метров, шахматы, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание. Не обязательно было участвовать во всех видах. Хотя как в такую погоду, что на дворе, отказаться проплыть пятьдесят метров в бассейне.

Вера Сергеевна Хайкина, 73 года, Алексин:

– Даже можете записать Вера Хайкина. Я не ощущаю своего отчества, мне оно не нужно. Я все еще такая же пацанка, зажигалка, как и раньше. Хотя в Алексине я единственная женщина, которая участвовала в полярной экспедиции. Это было в 1974 году. Туляки тогда прошли по местам полярных походов своих земляков – Прончищева и Челюскина. У меня, кстати, есть свидетельство, что я удостоена звания «Полярный волк» – наверное, единственная в Тульской области.

А вообще в прошлом я занималась спортивной гимнастикой, туризмом, ориентированием, дипломант всероссийского конкурса чтецов. В прошлом году на закрытии такой же спартакиады стихи читала. И в этот раз тоже буду читать.

Спорт дает радость и бодрость. Все победы, какие у меня были, остались уже в двадцатом веке. Теперь главная моя победа – участие в подобных соревнованиях. Но у меня пока еще такой настрой, что я все преодолею и все смогу.

Анатолий Иванович Воробьев, 67 лет, Суворов:

– В Суворове я работал на местной птицефабрике, где заработал два ордена Трудовой Славы, в «Тулэнерго». И всегда занимался спортом. Бегал кросс, толкал штангу, поднимал гири. Поддерживаю спортивную форму и сейчас. В прошлом году на такой же спартакиаде пробежал полторы тысячи метров за 6,29. Но больше всего люблю лыжи. Сейчас вот специально купил себе лыжи «Фишер», чтобы занимать первые места.

Недавно, правда, проверил здоровье – мне посоветовали больше ходить с палками, скандинавской ходьбой. Но я все равно предпочитаю бегать. Об этих соревнованиях узнал недавно. Специально приехал из Москвы, где сидел с внуком, и со вторника готовился, набирал форму.

Сергей Сергеевич Назаров, 77 лет, поселок Дубна.

– Многие пенсионеры считают, что теперь появилось свободное время, можно поваляться на диване. Пульт в руки, посмотрел телевизор, подремал, покушал. Опять посмотрел и полежал. Так нельзя. Шевелиться надо. Обязательно искать движение – на огороде поработать, заняться посильным спортом – той же скандинавской ходьбой.

Я люблю летом – роллеры, зимой лыжи. А я еще работаю, поэтому каждый день хожу пешком – два километра туда, два обратно. На машину не заработал, велосипед есть, здоровье есть, а больше мне ничего не надо.

Еще я постоянный участник Лыжни Веденина. Причем, стартовал во всех тридцать гонках, которые проходили в Дубне, ни одну не пропустил. С Вячеславом Петровичем тоже поддерживаем связь. Недавно вот ходили к нему в гости, он сейчас по здоровью из дома не может выходить. 

Тамара Ивановна Лебедева, 78 лет, Узловая:

– Не плавала уже лет тридцать или сорок, такой кайф сейчас получила. Вообще я спортом почти не занимаюсь, зимой только хожу на лыжах. Впервые на таких соревнованиях, и очень довольна. Зато веду активный образ жизни. Хожу в хор ветеранов, участвую в самодеятельности, играю на ложках. На «Поле чудес» ездили с ложками, играли там. Такая жизнь дает необыкновенный тонус. Сын меня тоже поддерживает, помогает во всем.

Клавдия Григорьевна Котюкова, 70 лет, Тула:

– На этой спартакиаде бежала комбинированную эстафету, принимала участие в соревнованиях по дартсу и пулевой стрельбе – все-таки когда-то неплохо стреляла. Вот, видите, взяла пробники свои со стрельбы – почти все в десятку.

Считаю, что в мои семьдесят у меня очень приличная спортивная форма. Подстегнуло еще и то, что я в этом году сдала нормативы на золотой значок ГТО. Я еще веду физкультуру в 34 школе, и мы когда выходим на свой стадиончик, ребятам говорю: «Дети, равняйтесь на вашего учителя, иначе в жизни будет туго»…

Галерея
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 1
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 2
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 3
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 4
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 5
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 6
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 7
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 8
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 9
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 10
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 11
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 12
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 13
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 14
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 15
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 16
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 17
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 18
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 19
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 20
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 21
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 22
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 23
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 24
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 25
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 26
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 27
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 28
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 29
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 30
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 31
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 32
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 33
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 34
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 35
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 36
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 37
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 38
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 39
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 40
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 41
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 42
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 43
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 44
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 45
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 46
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 47
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 48
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 49
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 50
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 51
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 52
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 53
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 54
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 55
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 56
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 57
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 58
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 59
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 60
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 61
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 62
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 63
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 64
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 65
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 66
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 67
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 68
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 69
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 70
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 71
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 72
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 73
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 74
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 75
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 76
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 77
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 78
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 79
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 80
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 81
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 82
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 83
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 84
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 85
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 86
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 87
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 88
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 89
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 90
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 91
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 92
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 93
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 94
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 95
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 96
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 97
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 98
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 99
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 100
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 101
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 102
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 103
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 104
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 105
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 106
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 107
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 108
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 109
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 110
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 111
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 112
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 113
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 114
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 115
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 116
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 117
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 118
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 119
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 120
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 121
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 122
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 123
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 124
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 125
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 126
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 127
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 128
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 129
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 130
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 131
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 132
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 133
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 134
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 135
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 136
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 137
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 138
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 139
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 140
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 141
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 142
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 143
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 144
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 145
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 146
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 147
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 148
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 149
Спартакиада пенсионеров в Новомосковске, Фото: 150
показать все фотографии
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 18:19 +2
Другие статьи по темам
Событие
Спартакиада пенсионеров
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой водитель насмерть сбил сидящего на дороге мужчину
Под Тулой водитель насмерть сбил сидящего на дороге мужчину
Туляки жалуются на ржавую горячую воду в Заречье
Туляки жалуются на ржавую горячую воду в Заречье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.