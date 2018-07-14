В Новомосковске прошла спартакиада пенсионеров

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Новомосковске прошел тульский этап Всероссийской спартакиады пенсионеров. В команду зачислялись только спортсмены, достигшие пенсионного возраста; причем, двое из них – непременно не моложе семидесяти лет. Победители соревнований поедут на всероссийский финал в Новосибирск.

Кто-то обязательно скажет: ну-ну, приурочили к пенсионной реформе. Между тем эти соревнования давно уже традиционные, проходят не первый год. И этим людям никому не надо ничего доказывать – они и так уже всем все доказали. Многие ли сравнительно молодые люди могут сейчас, оторвав попу от компьютера, с легкостью пробежать километр вокруг стадиона, а то и больше? А они – могут. А еще могут проплыть в бассейне, метко стрелять из мелкашки, играть в шахматы и настольный теннис.

Молодость в глазах, бодрость духа, крепость характера – это не строка в паспорте, а состояние души. Спартакиада пенсионеров – еще и море улыбок вокруг и ощущение яркости и насыщенности всего происходящего. Этому действительно стоит поучиться, если кто еще не понял, что жизнь – это непременное движение.

В Новомосковск приехали пятнадцать команд, в каждой из которых не менее восьми человек. География – самая обширная. От сельских районов – Воловского и Каменского, до крупных промышленных – Алексина, Узловой, конечно, и Тулы с Новомосковском.

В программу входила комбинированная эстафета с элементами спортивных игр, как же без них, а также бег на тысячу метров, шахматы, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание. Не обязательно было участвовать во всех видах. Хотя как в такую погоду, что на дворе, отказаться проплыть пятьдесят метров в бассейне.

Вера Сергеевна Хайкина, 73 года, Алексин:

– Даже можете записать Вера Хайкина. Я не ощущаю своего отчества, мне оно не нужно. Я все еще такая же пацанка, зажигалка, как и раньше. Хотя в Алексине я единственная женщина, которая участвовала в полярной экспедиции. Это было в 1974 году. Туляки тогда прошли по местам полярных походов своих земляков – Прончищева и Челюскина. У меня, кстати, есть свидетельство, что я удостоена звания «Полярный волк» – наверное, единственная в Тульской области.

А вообще в прошлом я занималась спортивной гимнастикой, туризмом, ориентированием, дипломант всероссийского конкурса чтецов. В прошлом году на закрытии такой же спартакиады стихи читала. И в этот раз тоже буду читать.

Спорт дает радость и бодрость. Все победы, какие у меня были, остались уже в двадцатом веке. Теперь главная моя победа – участие в подобных соревнованиях. Но у меня пока еще такой настрой, что я все преодолею и все смогу.

Анатолий Иванович Воробьев, 67 лет, Суворов:

– В Суворове я работал на местной птицефабрике, где заработал два ордена Трудовой Славы, в «Тулэнерго». И всегда занимался спортом. Бегал кросс, толкал штангу, поднимал гири. Поддерживаю спортивную форму и сейчас. В прошлом году на такой же спартакиаде пробежал полторы тысячи метров за 6,29. Но больше всего люблю лыжи. Сейчас вот специально купил себе лыжи «Фишер», чтобы занимать первые места.

Недавно, правда, проверил здоровье – мне посоветовали больше ходить с палками, скандинавской ходьбой. Но я все равно предпочитаю бегать. Об этих соревнованиях узнал недавно. Специально приехал из Москвы, где сидел с внуком, и со вторника готовился, набирал форму.

Сергей Сергеевич Назаров, 77 лет, поселок Дубна.

– Многие пенсионеры считают, что теперь появилось свободное время, можно поваляться на диване. Пульт в руки, посмотрел телевизор, подремал, покушал. Опять посмотрел и полежал. Так нельзя. Шевелиться надо. Обязательно искать движение – на огороде поработать, заняться посильным спортом – той же скандинавской ходьбой.

Я люблю летом – роллеры, зимой лыжи. А я еще работаю, поэтому каждый день хожу пешком – два километра туда, два обратно. На машину не заработал, велосипед есть, здоровье есть, а больше мне ничего не надо.

Еще я постоянный участник Лыжни Веденина. Причем, стартовал во всех тридцать гонках, которые проходили в Дубне, ни одну не пропустил. С Вячеславом Петровичем тоже поддерживаем связь. Недавно вот ходили к нему в гости, он сейчас по здоровью из дома не может выходить.

Тамара Ивановна Лебедева, 78 лет, Узловая:

– Не плавала уже лет тридцать или сорок, такой кайф сейчас получила. Вообще я спортом почти не занимаюсь, зимой только хожу на лыжах. Впервые на таких соревнованиях, и очень довольна. Зато веду активный образ жизни. Хожу в хор ветеранов, участвую в самодеятельности, играю на ложках. На «Поле чудес» ездили с ложками, играли там. Такая жизнь дает необыкновенный тонус. Сын меня тоже поддерживает, помогает во всем.

Клавдия Григорьевна Котюкова, 70 лет, Тула:

– На этой спартакиаде бежала комбинированную эстафету, принимала участие в соревнованиях по дартсу и пулевой стрельбе – все-таки когда-то неплохо стреляла. Вот, видите, взяла пробники свои со стрельбы – почти все в десятку.

Считаю, что в мои семьдесят у меня очень приличная спортивная форма. Подстегнуло еще и то, что я в этом году сдала нормативы на золотой значок ГТО. Я еще веду физкультуру в 34 школе, и мы когда выходим на свой стадиончик, ребятам говорю: «Дети, равняйтесь на вашего учителя, иначе в жизни будет туго»…