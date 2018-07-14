Под Тулой водитель насмерть сбил сидящего на дороге мужчину

Как пишут тульские СМИ, 63-летнего мужчину сбили в районе села Частое. В частности, ИА «Тульские новости» со ссылкой на очевидцев сообщает, что у водителя почти не было шансов увидеть сидящего прямо на проезжей части мужчину и избежать ДТП.

По предварительным данным, пострадавший сначала шел по обочине, а затем вышел на трассу и сел почти посредине дороги.