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Под Тулой водитель насмерть сбил сидящего на дороге мужчину

Под Тулой водитель насмерть сбил сидящего на дороге мужчину

Происшествие случилось в ночь на 14 июля на трассе Тула-Шатск.

Как пишут тульские СМИ, 63-летнего мужчину сбили в районе села Частое. В частности, ИА «Тульские новости» со ссылкой на очевидцев сообщает, что у водителя почти не было шансов увидеть сидящего прямо на проезжей части мужчину и избежать ДТП.

По предварительным данным, пострадавший сначала шел по обочине, а затем вышел на трассу и сел почти посредине дороги.

У водителя имеется запись видеорегистратора. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

 

сегодня, в 19:10 +1
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