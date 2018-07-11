«Арсенал»: минус Сунзу. А кто в плюсе?

В полном тренде бойцовского футбола, показываемого сейчас на чемпионате мира, наши сначала отыгрались, потом позволили сопернику сравнять счет. В итоге — 2:2.

После стремительного перерождения сборной России отношение к поединкам, которые Станислав Черчесов призывает именовать «контрольными», у многих изменилось. Широкая общественность окончательно убедилась, что в подобных матчах решаются какие-то локальные задачи, и результат отходит на второй план. Все самое главное будет потом.

«Потом» у «Арсенала» наступает весьма скоро — уже через две с половиной недели старт чемпионата. Пролетят — не заметишь.

С «Аустрией» тульская команда играла в таком составе: Левашов (Нигматуллин, 46), Григалава (Денисов, 46), Альварес (Сокол, 76), Беляев, Комбаров (Хагуш, 46), Берхамов (Костадинов, 61), Ткачёв, Горбатенко (Мингазов, 76), Чаушич, Александров (Лесовой, 46), Кангва (Аджоев, 76).

В середине первого тайма достиг цели дальний удар игрока австрийцев Мохаммеда, который не сумел парировать Левашов. Лучший момент «Арсенала» до перерыва не использовал Кангва, замыкавший головой навес Альвареса. Зато сразу после перерыва два точных удара Ткачёва послали соперника в нокдаун. Прошло всего три минуты, а счет уже был 2:1 в нашу пользу. Скоро австрийцы отыгрались, и всё завершилось ничьей — 2:2.

Помнится, всего полгода назад, на зимних сборах, Дзюба за подобное развитие событий критиковал своих партнеров по команде. Ведя в счете, нельзя расслабляться и давать сопернику шанс спасти матч. Увы, инстинкта убийцы у «Арсенала» по-прежнему не хватает.

Хотя главный тренер тульской команды Олег Кононов обращает внимание совсем на другое: эти сборы — наигрывание взаимодействий.

Чем больше команда сейчас сделает ошибок, тем лучше. Будет время над ними поработать. Еще до отъезда в Австрию Кононов в интервью клубному сайту говорил о том, что самый правильный ответ — воспринимают или нет футболисты новые требования — дают игры. Пока игроки стараются выполнять те требования, которые им предъявляются. Для этого и нужны такие матчи, как с «Аустрией».

Учебно-тренировочный процесс при Кононове строится совсем по-другому. Олег Георгиевич много внимания уделяет тактическим построениям, тщательно объясняет каждому игроку свои требования. Хотя в том же интервью заметил, что футболистам «даем задания уже по ходу тренировки, требуем с них, работаем индивидуально». Главный тренер хочет от команды быстрого футбола, больше играть в короткий и средний пас.

Что же касается итогов поединка с «Аустрией», Кононов остался доволен увиденным:

Олег Кононов - Игра понравилась тем, что мы отдавали все силы, хотели победить. Не мирились с результатом, когда проигрывали. Доволен тем, что ребята исполняли то, что от них требовалось. Не понравилось, что не смогли завладеть инициативой с первых минут. Зато второй тайм очень удачно и агрессивно провели с первых минут.

Что ж, возьмем на заметку: главный тренер требует от футболистов быть агрессивными уже с первых минут матча, без раскачки.

Главные трансферные новости этого лета пока связаны с теми футболистами, которых удалось сохранить в «Арсенале». Клуб продлил арендное соглашение с Ткачёвым и Горбатенко, а на днях — еще и с болгарином Александровым. Много обсуждалось подписание нового соглашения с Комбаровым. Но, по словам генерального директора клуба Дмитрия Балашова, контракт с ним рассчитан еще на год, так что капитан команды в предстоящем сезоне точно будет в Туле. Кстати говоря, в матче с «Аустрией» он принимал участие.

Говорили о вероятном отъезде в «Црвену звезду» Чаушича, но он остался в Туле.

Ожидается продление аренды Джорджевича, но он пока на сборах вместе с «Зенитом».

А вот Сунзу, к сожалению, «Арсенал» покидает. Туле не удалось его выкупить у «Лилля», и Сунзу заключил двухлетний контракт с «Метцем», выступающим во французской лиге 2. Конечно, жаль, что так произошло. Но, думается, дело не только в наших финансовых возможностях. Наверное, если бы Кононов сказал, что ему однозначно нужно сохранить этого футболиста, некие активные попытки удержать замбийца были бы предприняты. Сошлемся тут на слова Балашова: если в «Арсенале» есть возможность

и желание вопрос решить, он решится.

Пока в «Арсенале» только два новичка — вратарь Нигматуллин и защитник болгарской сборной Костадинов. Безусловно, некие трансферные новости еще будут. Хотя бы потому, что, принимая приглашение из Тулы, Кононов, наверное, получил гарантии качественного пополнения. Значит, пока просто еще не время. Хорошие трансферы любят тишину, а в Туле последнее время показали, что умеют работать в такой тишине.

Клуб, совсем недавно удививший всех арендой суперДзюбы, наверняка готовит еще какой-то сюрприз.

Заданную в минувшем чемпионате планку вряд ли кто-то хочет занижать. Может, поэтому «Арсенал» и не участвовал в ярмарке талантов, заманивая к себе хотя бы для пополнения скамейки на сезон игроков из распавшихся «Амкара» и «Тосно». Но и длинную скамейку тоже надо кем-то заполнять. Кононов, по-видимому, пытается это делать за счет молодых и амбициозных футболистов, которые хотят проявить себя на новом уровне.

Так, на втором сборе с командой работали Дмитрий Коробов и Павел Лелюхин, но теперь от их услуг отказались. Зато к «Арсеналу» присоединился свой воспитанник Артем Мингазов, проведший минувший сезон в новомосковском «Химике». Также вместе с командой сейчас тренируется его товарищ по «Химику» Александр Крикуненко. Из новых фамилий — вратарь владивостокского «Луча-Энергии» Егор Шамов, защитник Артем Сокол из московского «Спартака-2», полузащитник Даниил Лесовой, игравший в минувшем сезоне за петербургский «Зенит-2». Олег Кононов считает, что для чемпионата ему нужен костяк из 16−17 полевых игроков, и кто-то из футболистов, находящихся на просмотре, близок к основному составу.

Что же касается явного усиления, то пока сошлемся на туманные намеки официальных представителей клуба. Кононов, в частности, говорил, что команда нацеливается на ряд приобретений, и в клубе понимают, что нужно доукомплектовываться. Но тренер всегда отталкивается от тех футболистов, которые есть.

Наиболее оптимистичен был Дмитрий Балашов:

- По ряду футболистов работа идет, не останавливается. Работа очень сложная — и в финансовом, и в организационном плане много вопросов. Есть понимание, как усиливать команду, какой наш дальнейший вектор развития. Мы планируем совершить трансферы как до начала чемпионата, так и до завершения трансферного окна. Все находится под контролем. Думаю, в прошлом году мы стартовали не с такого серьезного трамплина. В этом году попроще.