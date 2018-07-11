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Жительница Новомосковска угрожала убить судью

Жительница Новомосковска угрожала убить судью

Рассказываем подробнее об этой истории.

Новомосковский городской суд вынес обвинительный приговор ранее судимой 50-летней Наталье Г. Суд признал её виновной в ч. 1 ст. 296 УК РФ—угроза убийством в отношении судьи в связи с рассмотрением дела.

В 2017 году в Новомосковском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении Натальи. Ее обвиняли в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Приговором суда женщине назначили лишение свободы на 8 месяцев в колонии-поселении. Приговор не обжаловался.

Осужденная на полученной копии приговора маркером красного цвета написала угрозы убить судью.

Копию приговора Наталья Г. упаковала в конверт и направила на адрес Новомосковского городского суда — судье, который рассматривал ее дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:01 +3
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