В Туле за самовольное подключение жилой дом отрезали от газа

Фото Алексея Пирязева.

По словам соседей, собственник дома подключился к газопроводу еще пять лет назад.

11 июля газовая служба отключила от газа дом на улице Бункерной, 5. Здание рассчитано на два хозяина. Собственник одной половины дома был отключен от сети еще в августе 2013 года из-за долга более 19 тысяч рублей.

Общий кран в доме рассчитан на двух соседей, поэтому неплательщику установили заглушку внутри его домовладения.

Еще пять лет назад мужчина рассчитался с долгом, но за повторным подключением к газовикам не обращался. Вместо этого он просто снял заглушку и пользовался газом бесплатно.

Не так давно газовая служба обнаружила нарушение. Было принято решение в этот раз устранить врезку в газопровод на территории соседнего дома.

Заместитель начальника тульской городской службы ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Сергей Емельянов:

Сергей Емельянов – С 2013 года в одной половине дома была приостановлена подача газа. Однако было установлено, что собственник подключился самовольно. Поскольку такие подключения обычно проводятся кустарным способом, собственнник создал аварийно опасную ситуацию и поставил под угрозу жизнь и здоровье членов своей семьи и соседей. Природный газ – это летучее вещество, который заполняет весь объем помещения, и при концентрации от 5 до 12% природного газа в воздухе возникает пожароопасная ситуация. Даже микроискра от работы выключателя может привести к взрыву или возгоранию.

Специалисты газораспределительной организации с применением сварочных работ отключили часть наружного газопровода, проходящего по фасаду домовладения.

За самовольное подключение нарушителю придется ответить. Поставщик газа намерен обратиться в правоохранительные органы для привлечения злоумышленника к административной и уголовной ответственности.

Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения – это основание для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода». Данное деяние наказывается штрафом от ста до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами сроком до пяти лет с ограничением свободы сроком до полутора лет, либо лишением свободы сроком до шести лет.

Согласно постановлению Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений», ООО «Газпром межрегионгаз Тула» произведет доначисления нарушителю исходя из мощности газопотребляющего оборудования. Также собственник обязан возместить все расходы газораспределительной организации по отключению от сети.

Во время отключения газа собственник не открыл дверь сотрудникам газовой службы.