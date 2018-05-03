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Смертельное ДТП в Туле: служба такси окажет помощь пострадавшим и родственникам погибшего

Смертельное ДТП в Туле: служба такси окажет помощь пострадавшим и родственникам погибшего

В аварии четверо пострадали и один человек погиб.

ДТП на Московском шоссе в Туле произошло 29 апреля около 14.30 возле деревни Семеновка. Пенсионер-водитель Hyundai i30, предположительно, уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где врезался в Daewoo Nexia (такси «Максим»).

Водитель такси погиб на месте, его четверо пассажиров с открытыми переломами и другими травмами были госпитализированы.

Ехавшие в Hyundai супруги-пенсионеры практически не пострадали: в машине сработали подушки безопасности. Машина также осталась практически целой, чего нельзя сказать о Daewoo, которую от удара сильно смяло.
 
Сотрудники службы такси соболезнуют родным и близким погибшего водителя и сочувствуют пострадавшим пассажирам.
 
Пострадавшим в ДТП и родственникам погибшего мужчины будет оказана необходимая материальная помощь.
 
Об этом сообщили в пресс-службе такси.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:28 0
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