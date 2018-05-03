Смертельное ДТП в Туле: служба такси окажет помощь пострадавшим и родственникам погибшего

В аварии четверо пострадали и один человек погиб.

ДТП на Московском шоссе в Туле произошло 29 апреля около 14.30 возле деревни Семеновка. Пенсионер-водитель Hyundai i30, предположительно, уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где врезался в Daewoo Nexia (такси «Максим»).

Водитель такси погиб на месте, его четверо пассажиров с открытыми переломами и другими травмами были госпитализированы.

Ехавшие в Hyundai супруги-пенсионеры практически не пострадали: в машине сработали подушки безопасности. Машина также осталась практически целой, чего нельзя сказать о Daewoo, которую от удара сильно смяло.

Сотрудники службы такси соболезнуют родным и близким погибшего водителя и сочувствуют пострадавшим пассажирам.

Пострадавшим в ДТП и родственникам погибшего мужчины будет оказана необходимая материальная помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе такси.